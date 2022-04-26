Мертвый павлин испугал посетителей зоопарка Шымкента

Жительница Шымкента Диана Мирсиева обнаружила мертвого павлина во время посещения зоопарка.

Она опубликовала видео, на котором видны остатки перьев птицы. Судя по всему, павлин умер давно. Девушка отметила, что на подходе к павильону ощущается неприятный запах.

Замдиректора шымкентского зоопарка Зульфия Ганиева пояснила, что сотрудники вовремя не заметили умершую птицу. Узнать причину ее смерти не удалось.

Вольер очень большой, он находится за малым озером, там различные виды птиц, но в основном все курообразные – домашние куры, в том числе было небольшое количество павлинов. Конечно, смотрят, убирают, стараются, ну так получилось! Причину гибели тоже не могу сказать, это домашняя птица, которая сегодня ходит, а завтра голову повесила – и все. Зульфия Ганиева

Сообщается, что сотрудники зоопарка уже убрали останки павлина.