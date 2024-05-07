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Разговорчивый сурок рассмешил посетителей зоопарка

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 05:33 Фото: pixabay
5 мая посетителей Московского зоопарка рассмешил сурок, который выступил перед ними с продолжительной речью, сообщает Zakon.kz.

О чем хотел поведать зверек остается загадкой. По предположению комментаторов в соцсетях, он жаловался на похолодание. Поскольку сурки Московского зоопарка вышли из зимней спячки только в середине апреля.

Несколькими днями ранее в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружили трупы обезьяны и двух аистов.

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