Разговорчивый сурок рассмешил посетителей зоопарка

5 мая посетителей Московского зоопарка рассмешил сурок, который выступил перед ними с продолжительной речью, сообщает Zakon.kz.

О чем хотел поведать зверек остается загадкой. По предположению комментаторов в соцсетях, он жаловался на похолодание. Поскольку сурки Московского зоопарка вышли из зимней спячки только в середине апреля.

Несколькими днями ранее в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружили трупы обезьяны и двух аистов.