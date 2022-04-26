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Законодательство РК
09:35 26.04.2022

В Казахстане ввели запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

запрет на вывоз лома и отходов Фото: pixabay
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК 21 апреля 2022 года подписал приказ «О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов», сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана:

  1. всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

  2. автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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