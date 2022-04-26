В Казахстане ввели запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана:

всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов; автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.

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Приказ вводится в действие с 6 мая 2022 года.