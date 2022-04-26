09:35 26.04.2022
В Казахстане ввели запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Фото: pixabay
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК 21 апреля 2022 года подписал приказ «О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов», сообщает Zakon.kz.
Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана:
всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.
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Приказ вводится в действие с 6 мая 2022 года.