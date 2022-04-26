«Порту» впервые за два года проиграл в чемпионате Португалии

Рекордный показатель «Порту» остановлен в рамках 31-го тура чемпионата, когда самый успешный клуб Португалии проиграл «Браге» – 0:1. Это случилось благодаря голу Рикарду Орта на 54-й минуте. Данное поражение стало первым для подопечных Сержиу Консейсау за 58 матчей португальского первенства.

Футболисты «Порту» за это время 47 раз праздновали успех и 11 раз сыграли вничью. В нынешнем чемпионате «сине-белые» набрали 82 очка и лидируют в таблице, опережая «Спортинг» на восемь баллов.

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