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10:10 26.04.2022

«Порту» впервые за два года проиграл в чемпионате Португалии

Футбол Первое Поражение в Чемпионате Фото: Instagram/fcporto
Футбольный клуб «Порту» впервые уступил за последние 58 матчей в чемпионате Португалии и прервал рекордную серию. Последний раз «драконы» проигрывали в первенстве 30 октября 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Рекордный показатель «Порту» остановлен в рамках 31-го тура чемпионата, когда самый успешный клуб Португалии проиграл «Браге» – 0:1. Это случилось благодаря голу Рикарду Орта на 54-й минуте. Данное поражение стало первым для подопечных Сержиу Консейсау за 58 матчей португальского первенства.

Футболисты «Порту» за это время 47 раз праздновали успех и 11 раз сыграли вничью. В нынешнем чемпионате «сине-белые» набрали 82 очка и лидируют в таблице, опережая «Спортинг» на восемь баллов.

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Куандык Шынасилов
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