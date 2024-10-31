"Ман Сити" проиграл впервые в сезоне и выбыл из Кубка Английской лиги
Положительный показатель команды Хосепа Гвардиолы испортил "Тоттенхэм", который обыграл "Сити" на своем поле со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Кубка Английской лиги.
Тем самым "Шпоры" продолжают борьбу в престижном турнире.
Другим неудачником нынешнего Кубка Лиги стал лондонский "Челси", который также на выезде не смог одолеть "Ньюкасл" – 0:2.
В других играх 1/8 финала этих соревнований "Ливерпуль" в гостях был сильнее "Брайтона" (3:2), "Арсенал" не имел проблем с "Престоном" (3:0), а "Манчестер Юнайтед" расправился с "Лестером" (5:2).
К этому часу стали известны все пары 1/4 финала Кубка Английской лиги:
- "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".
- "Арсенал" – "Кристал Пэлас".
- "Ньюкасл" – "Брентфорд".
- "Саутгемптон" – "Ливерпуль".
Аналогичная ситуация сложилась также у дортмундской "Боруссии", которая днем ранее не смогла преодолеть барьер 1/16 финала Кубка Германии.
Финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов пропустил гол на 117-й минуте гостевого матча с "Вольфсбургом" и выбыл из турнира.