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"Ман Сити" проиграл впервые в сезоне и выбыл из Кубка Английской лиги

Футбол Поражение МСити, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 09:37 Фото: Instagram/SPURSOFFICIAL
В ночь на 31 октября была прервана серия из 14-ти беспроигрышных матчей английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в текущем сезоне. "Горожане" впервые уступили после 11 побед и 3 ничьих, сообщает Zakon.kz.

Положительный показатель команды Хосепа Гвардиолы испортил "Тоттенхэм", который обыграл "Сити" на своем поле со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Кубка Английской лиги. 

Тем самым "Шпоры" продолжают борьбу в престижном турнире.

Другим неудачником нынешнего Кубка Лиги стал лондонский "Челси", который также на выезде не смог одолеть "Ньюкасл" – 0:2.

В других играх 1/8 финала этих соревнований "Ливерпуль" в гостях был сильнее "Брайтона" (3:2), "Арсенал" не имел проблем с "Престоном" (3:0), а "Манчестер Юнайтед" расправился с "Лестером" (5:2).

К этому часу стали известны все пары 1/4 финала Кубка Английской лиги:

  • "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".
  • "Арсенал" – "Кристал Пэлас".
  • "Ньюкасл" – "Брентфорд".
  • "Саутгемптон" – "Ливерпуль".

Аналогичная ситуация сложилась также у дортмундской "Боруссии", которая днем ранее не смогла преодолеть барьер 1/16 финала Кубка Германии.

Финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов пропустил гол на 117-й минуте гостевого матча с "Вольфсбургом" и выбыл из турнира.

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