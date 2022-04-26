Казахстанские юниоры с победы начали отбор к Чемпионату мира по теннису

Молодые казахстанские теннисисты в стартовой игре уверенно обыграли команду Индонезии со счетом 3:0, передает пресс-служба ФТК.

Первое победное очко в одиночке принес Дамир Жалгасбай, который победил Али Косту Рафалентино – 6:4, 6:2. Далее первый номер сборной Казахстана до 14 лет Зангар Нурланулы не оставил шансов Вишну Ранге – 6:3, 6:3.

В парной игре Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков обыграли своих индонезийских оппонентов в двух сетах – 6:2, 6:3.

26 апреля казахстанцам предстоит сыграть против сборной Шри-Ланки. В случае выигрыша будет обеспечена путевка в четвертьфинал данных состязаний.

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