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Казахстанские юниоры не смогли выйти в четвертьфинал квалификации чемпионата мира до 14 лет

Казахстанские юниоры не смогли выйти в четвертьфинал квалификации чемпионата мира до 14 лет Фото: KTF
В Кучинге (Малайзия) продолжаются матчи отборочного турнира зоны Азия/Океания – World Junior Tennis Competition 14 & under. Сборная Казахстана (мальчики) провела вторую встречу на групповой стадии, сообщает Zakon.kz.

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26 марта казахстанцы уступили команде Узбекистана со счетом 1:2. В первой игре Роберт Каминский проиграл Бекназарову – 2:6, 0:6, затем Родион Трайгель восстановил равновесие, победив Абдурахмонова – 6:1, 6:1, а в решающей парной встрече Родион и Роберт уступили Беканазарову/Абдурахмонову – 6:3, 1:6, 5:10.

27 марта в заключительной игре подопечным Сагадата Аяпа предстоит сыграть против лидера группы – сборной Австралии, которая досрочно обеспечила себе выход в 1/4 финала. За вторую путевку в плей-офф поборются команды Пакистана и Узбекистана.

Ранее на старте квалификации чемпионата мира до 14 лет казахстанские юниоры уступили дружине Пакистана. 

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