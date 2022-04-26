В Казахстане увеличат производство сахара в семь раз

Ежегодное потребление сахара составляет порядка 532 тыс. тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%. Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива, ручным трудом при выращивании сахарной свеклы и изношенностью сахарных заводов. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

По словам министра, за счет решения проблем с водой, расширения посевных площадей, технического оснащения, а также запуска проектов по строительству сахарного завода ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.

Ожидается увеличение производства сахара в семь раз – до 254 тыс. тонн, а также снижение импорта на 32%. Это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7 до 43%. Ербол Карашукеев

При этом министр уточнил, что для получения вышеуказанных результатов необходима государственная поддержка. В частности, предоставление в течение пяти-шести лет субсидий и льготных кредитов.