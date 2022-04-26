Скопление змей напугало казахстанцев – видео

По словам автора видео, пресмыкающиеся обитают в городском парке культуры и отдыха.

«Ужас!»

«Я очень боюсь змей!»

«А где это точно, скажите? Я туда не пойду!»

«Мне от одного вида уже плохо. Ужи или змеи ядовитые, неядовитые – особо не разбираюсь, но страшно боюсь их!»

«В мае все змеи опасны и агрессивны, так как идет период размножения. Сами они нападать не станут, но если приблизиться, то укусят», – написали пользователи Казнета.