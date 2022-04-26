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11:46 26.04.2022

Скопление змей напугало казахстанцев – видео

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В Уральске на берегу реки на видео сняли скопление десятков змей. Ролик появился в социальных сетях, передает Zakon.kz.

По словам автора видео, пресмыкающиеся обитают в городском парке культуры и отдыха.

Уважаемые жители, будьте осторожны. В парке много змей, может, сейчас сезон. Но не отпускайте своих детей одних, и в парке не ложитесь на землю. Змей много, аж мурашки по коже, – говорится в описании.

«Ужас!»

«Я очень боюсь змей!»

«А где это точно, скажите? Я туда не пойду!»

«Мне от одного вида уже плохо. Ужи или змеи ядовитые, неядовитые – особо не разбираюсь, но страшно боюсь их!»

«В мае все змеи опасны и агрессивны, так как идет период размножения. Сами они нападать не станут, но если приблизиться, то укусят», – написали пользователи Казнета.

Порталу «Мой город» видео прокомментировал руководитель отдела «Экзотариум» (террариум) Алматинского зоопарка, герпетолог Александр Гурнев, который сообщил, что на кадрах изображены обыкновенные ужи.

В Казахстане обитают два вида ужей: это обыкновенный уж и водяной уж. Обыкновенный уж – змея совершенно безобидная для человека, не ядовит и крайне редко кусается, хотя старается вести себя достаточно агрессивно, что сопровождается резкими движениями тела и громким шипением, имитирующими поведение ядовитых змей, чтоб его оставили в покое.Александр Гурнев

По словам герпетолога, если взять ужа в руки, то очень часто он притворяется мертвым, повисает безжизненно в руках, пока не поймет, что он в безопасности.

Максимум, какую неприятность он может причинить, так это выпустить свой зловонный секрет, который очень неприятно пахнет и от которого очень тяжело отмыться даже с мылом. Поэтому поводов для беспокойства относительно данных змей нет совершенно. Ну и так как у них сейчас период спаривания, можно наблюдать такие скопления змей в одном месте.Александр Гурнев

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
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