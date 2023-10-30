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Видео с изолентой на иллюминаторе самолета напугало казахстанцев

Видео с изолентой на иллюминаторе самолета напугало казахстанцев Фото: скриншот видео
Пассажир самолета, летевшего в Атырау, снял на видео заклеенный изолентой иллюминатор. Короткий ролик вызвал беспокойство у пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Видео, в котором пассажир по имени Сагындык удивляется наличию изоленты на иллюминаторе самолета, опубликовал Telegram-канал Qumash. Короткий ролик вызвал беспокойство у многих пользователей, которые не упустили возможности критически высказаться о работе казахстанских авиакомпаний.


В компании Qazaq Air, обслуживающей попавший на видео борт, пояснили, что поводов для беспокойства у общественности нет.

"22 октября во время выполнения рейса один из пассажиров ненамеренно оторвал солнцезащитную шторку в сборе с рамкой. В результате она открепилась от фиксирующей клипсы. Бортпроводники рейса подручными средствами прикрепили шторку иллюминатора. Эта деталь иллюминатора не несет силовую нагрузку и не влияет на герметизацию пассажирского салона", – подчеркнули в пресс-службе Qazaq Air.

В компании отметили, что закрепленная изолентой деталь – чисто эстетическая, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожало. После прибытия самолета в Астану ее отремонтировали.

Летом 2023 года дымящийся самолет напугал пассажиров в аэропорту Алматы.

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