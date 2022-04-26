Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:23 26.04.2022

Есть ли риск санкций из-за переноса завода «Урал» в Казахстан — ответ главы МИИР

перенос завода Фото: pixabay
Российский завод «Урал» по производству мотоциклов не находится под санкциями. Об этом в кулуарах правительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыть, потому что это рабочие места, налогооблагаемая база, компетенция. Завод «Урал» с «КазТехМашем» проводят переговоры, и они уже, по-моему, заключили договор аренды на площади. Мы будем приветствовать, и у нас таких предприятий очень много.Каирбек Ускенбаев

Журналисты также поинтересовались у главы Мининдустрии, не рискует ли Казахстан попасть под санкции, помогая российским компаниям.

Во-первых, завод «Урал» под санкциями не находится. Не все российские компаниями под санкциями. Если он по какой-то причине решил локацию изменить и открыть предприятие на территории Казахстана, почему мы должны это отрицать? МИИР твердо придерживается принципов, которые определены нашим государством.Каирбек Ускенбаев

Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский город Петропавловск. Как стало известно ранее, такое решение было принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России.

Тамила Языкова
Россия Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан
Ситуация в Украине: США проведут учения для ВСУ, в Киеве переименовывают улицы
25.04.2022
Новые станции метро и транспортная развязка – в Алматы принят план развития
25.04.2022
Курс доллара вырос на торгах
25.04.2022
Ролик со стрельбой в Таразе прокомментировали в КНБ
25.04.2022
Полномочия Елбасы уберут из Конституции
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все