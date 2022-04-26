Кто будет платить за газ больше, рассказал министр энергетики

Глава Минэнерго отметил, что за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкие цены внутри страны. Но в связи с тем, что внутреннее потребление растет, а добыча газа не увеличивается, приходится сокращать экспорт.

Мы ожидаем, что экспорт после 2024 года станет нулевым, то есть не будем вообще экспортировать. Соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана. Значит, нужно будет задумываться о том, что газ надо будет в цене поднимать. Болат Акчулаков

Министр добавил, что есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа. Это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку, а также майнеры. Для населения будут другие цены.

Мы сейчас расчеты все эти ведем. Возможно, для некоторых групп потребителей будет рост и в два раза, к примеру, для промышленных предприятий. Для населения будет другая цена, не думаю, что сильно вырастет. Болат Акчулаков

Напомним, 25 апреля во время правительственного часа в Сенате депутат Ерик Султанов заявил, что цены на газ могут повыситься до 60%, и Казахстану этого не избежать.