Холдинг «Байтерек» принял участие в весенних встречах Всемирного банка в США

На полях весенних сессий Канат Шарлапаев провел рабочую встречу с представителями Международной финансовой корпорации развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). Корпорация сотрудничает с частным сектором для финансирования решений наиболее важных проблем развивающегося мира.

Во встрече также приняла участие председатель правления АО «ФРП «Даму» Гаухар Бурибаева.

Шарлапаев проинформировал коллег о работе холдинга и его дочерних организаций по финансированию, экспортной поддержке промышленных и инфраструктурных проектов, МСБ и инновационных компаний.

Участники встречи обсудили возможности инвестиционного сотрудничества в таких сферах, как проектное финансирование, совместное участие в финансировании инвестиционных проектов через фонды прямых инвестиций и др.

Встреча с И. Скамнелосом. Фото: пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

Помимо этого, глава холдинга обсудил вопросы возможного сотрудничества с руководителем подразделения глобальной финансовой, конкурентной и инновационной деятельности в Европе, Центральной Азии Всемирного банка Илиасом Скамнелосом (Ilias Skamnelos), который выразил особый интерес к деятельности холдинга «Байтерек» по поддержке МСБ и реализации «зеленых» проектов в Казахстане. Стороны договорились о встрече в РК для более детального обсуждения вопросов возможного сотрудничества.

Встреча К. Шарлапаева с И. Клычниковой. Фото: пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

Доступность и эффективность финансовой поддержки агропромышленного комплекса стали главной темой во время встречи с Ириной Клычниковой (Irina Klytchnikova) – ведущим экономистом подразделения по сельскому хозяйству и продовольствию в Европе, Центральной Азии Всемирного банка. Канат Шарлапаев подробно рассказал о мерах поддержки сельского хозяйства в Казахстане, которые оказываются через дочерние организации холдинга «Байтерек».

Встреча с вице-президентом IFC Стефани фон Фридебург. Фото: пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

Также руководитель холдинга Шарлапаев обсудил вопросы делового сотрудничества с представителями Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC) – вице-президентом Стефани фон Фридебург (Stephanie von Friedeburg) и вице-президентом по региону Хеллой Чейхрохоу (Hela Cheikhrouhou). Топ-менеджеры IFC, входящего в структуру Всемирного банка, проявили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с холдингом по развитию и поддержке частного бизнеса в реальных секторах экономики на национальном уровне.

По словам международных экспертов, у IFC и холдинга «Байтерек» схожие задачи: корпорация также содействует экономическому развитию частных предпринимателей путем стимулирования роста реального сектора экономики в развивающихся рынках.

Отметим, что в рамках мероприятий международных финансовых структур прошли встречи казахстанской делегации с руководством других крупнейших компаний таких, как Pfizer и рейтинговая «тройка», – Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch.