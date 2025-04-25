Даурен Кенбеил принял участие во встречах Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка

Вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил принял участие в Весенних встречах Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка с 22 по 24 апреля 2025 года в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Повестка дня посвящена вопросам экономики и развития, расширения международного сотрудничества для решения текущих проблем мировой экономики, передает пресс-служба Министерства финансов Казахстана. В составе казахстанской делегации вице-министр финансов Даурен Кенбеил, как Альтернативный Управляющий от Казахстана в МВФ, принял участие в заседании Швейцарской подгруппы МВФ, а также во встрече с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли.

Так, проведен ряд двусторонних встреч с руководством ключевых международных финансовых институтов и крупных инвестиционных компаний. Особое внимание было уделено вопросам развития экономического партнерства и реализации реформ в Казахстане:

с вице-президентом ВБ по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани обсудили приоритеты правительства Казахстана на ближайшие пять лет в рамках подготовки новой страновой Стратегии партнерства на 2026-2030 годы, реализацию перспективных совместных проектов;

с вице-президентом по операциям Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям Джунаидом Камал Ахмадом и Региональным директором Международной финансовой корпорации Вебке Шломер, где стороны выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодных отношений и активной реализации проектов.

Фото: Instagram/qarjymin.kz

Актуальные вопросы снижения стоимости заимствования, применения имеющихся финансовых инструментов ВБ, в том числе финансирования в национальной валюте, были рассмотрены на встрече с Директором по рынкам капитала и инвестициям Казначейства ВБ Джорджем Ричардсоном.

На встречах с представителями JP Morgan, Morgan Stanley, Fidelity Investment, Artisan Partners и Schofield Group рассмотрена международная конъюнктура финансовых рынков.

"В рамках переговоров с представителями ведущих международных рейтинговых агентств S&P и Fitch стороны обменялись мнениями по макроэкономической ситуации и проводимым экономическим реформам в Казахстане, текущей ситуации на международных финансовых рынках", – говорится в сообщении.

Фото: Instagram/qarjymin.kz

Из-за торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по мировой экономике. Теперь МВФ ожидает, что в 2025 году мировая экономика вырастет только на 2,8%, а торговля – на 1,7%.