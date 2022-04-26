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17:25 26.04.2022

Везунчики по жизни: Топ-3 самых удачливых знака зодиака

астролог Фото: pixabay
Астрологи говорят, что на покровительство высших сил могут рассчитывать три знака. Их надежно защищают от жизненных неурядиц и помогают в затруднительных делах, передает Zakon.kz.

Близнецы

Представители воздушной стихии с легкостью заводят новые знакомства. Они могут очаровать собеседников, не прилагая никаких усилий. Это помогает представителям знака достигать высот в любой сфере. Близнецы решительны. Они часто получают подсказки судьбы, которые помогают им принять правильное решение и избежать фатальных ошибок.

Дева

Большие перфекционисты зодиакального круга Девы всегда привыкли доводить начатое до конца и добиваться желаемого. Они рассудительны, способны экономить, что позволяет сколотить большой капитал. Интуиция Дев – это подсказки свыше, которые помогают уберечься от бед.

Стрелец

Стрельцы не могут сидеть на месте. Они уверены, что все в их руках. Оптимизм помогает им добиваться больших успехов и в карьере, и в личной жизни. Судьба преподносит им щедрые подарки, поэтому их можно назвать настоящими везунчиками.

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