Везунчики по жизни: Топ-3 самых удачливых знака зодиака

Близнецы

Представители воздушной стихии с легкостью заводят новые знакомства. Они могут очаровать собеседников, не прилагая никаких усилий. Это помогает представителям знака достигать высот в любой сфере. Близнецы решительны. Они часто получают подсказки судьбы, которые помогают им принять правильное решение и избежать фатальных ошибок.

Дева

Большие перфекционисты зодиакального круга Девы всегда привыкли доводить начатое до конца и добиваться желаемого. Они рассудительны, способны экономить, что позволяет сколотить большой капитал. Интуиция Дев – это подсказки свыше, которые помогают уберечься от бед.

Стрелец

Стрельцы не могут сидеть на месте. Они уверены, что все в их руках. Оптимизм помогает им добиваться больших успехов и в карьере, и в личной жизни. Судьба преподносит им щедрые подарки, поэтому их можно назвать настоящими везунчиками.