Игрок сборной Либерии пополнил состав ФК «Аксу»

Сэм Джонсон начинал свою карьеру в шведских клубах «Далькурд», «Ассириска», «Ювентус ИФ», «Хернёсанд», «Фрей» и «Юргорден». Плюс успел поиграть в китайском «Ухане», норвежской «Волеренге», американском «Солт-Лейке» и малайзийском «Сабахе».

До приезда в Павлодар либериец играл за шведский «Мьельбю». Всего за свою карьеру Джонсон сыграл 212 матчей, где забил 73 гола и отдал 13 результативных передач.

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