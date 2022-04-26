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17:50 26.04.2022

Игрок сборной Либерии пополнил состав ФК «Аксу»

Футбол Легионер Аксу Фото: Instagram/libnr1
Павлодарский футбольный клуб «Аксу» подписал контракт с либерийским нападающим Сэмом Джонсоном. Футболист перешел в павлодарский коллектив на правах свободного агента, сообщает Zakon.kz.

Сэм Джонсон начинал свою карьеру в шведских клубах «Далькурд», «Ассириска», «Ювентус ИФ», «Хернёсанд», «Фрей» и «Юргорден». Плюс успел поиграть в китайском «Ухане», норвежской «Волеренге», американском «Солт-Лейке» и малайзийском «Сабахе».

До приезда в Павлодар либериец играл за шведский «Мьельбю». Всего за свою карьеру Джонсон сыграл 212 матчей, где забил 73 гола и отдал 13 результативных передач.

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Куандык Шынасилов
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