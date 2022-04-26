Названы регионы Казахстана с наиболее высоким уровнем бедности

По данным обследования домашних хозяйств, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2021 году составила 5,2% (в 2020 году – 5,3%). Бюро национальной статистики

Наиболее высокие значения уровня бедности в разрезе регионов в 2021 году зафиксированы в Туркестанской (9,8%) и Мангистауской (8,6%) областях, наименьшее – в Нур-Султане (2,2%).

Фото: Бюро национальной статистики

По данным Бюро нацстатистики, сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами.

Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, а в сельской местности – 7,2%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.

Фото: Бюро национальной статистики