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Законодательство РК
17:55 26.04.2022

Названы регионы Казахстана с наиболее высоким уровнем бедности

рк, регионы, бедность, статистика Фото: Zakon.kz
Наиболее высокий уровень бедности в 2021 году зафиксирован в двух регионах страны – Туркестанской и Мангистауской областях, передает Zakon.kz.
По данным обследования домашних хозяйств, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2021 году составила 5,2% (в 2020 году – 5,3%).Бюро национальной статистики

Наиболее высокие значения уровня бедности в разрезе регионов в 2021 году зафиксированы в Туркестанской (9,8%) и Мангистауской (8,6%) областях, наименьшее – в Нур-Султане (2,2%).

рк, регионы, бедность, статистика

Фото: Бюро национальной статистики

По данным Бюро нацстатистики, сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами.

Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, а в сельской местности – 7,2%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.

рк, регионы, бедность, статистика

Фото: Бюро национальной статистики

Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2021 год составила 37 266 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума.Директор департамента статистики труда БНС АСПиР РК Наталья Белоносова
Динара Халдарова
Казахстан Мангистауская область Туркестанская область
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