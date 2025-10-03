В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция

Карагандинская область зафиксировала самый высокий уровень инфляции в стране в сентябре 2025 года. Однако анализ динамики показывает, наиболее резкое ускорение роста цен за последний год наблюдается в Алматинской области и области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция в РК в сентябре 2025 года достигла 12,9%, что является существенным ускорением по сравнению с августом (12,2%). Этот показатель превышает и уровни, зафиксированные в сентябре 2024 года (8,3%) и даже в 2023 году (11,8%), что указывает на продолжающееся усиление ценового давления в экономике.

Регионы с максимальным текущим ростом цен

В сентябре 2025 года абсолютным лидером по росту потребительских цен стала Карагандинская область с показателем 14,9%. Регион также демонстрирует наибольшее увеличение инфляции по сравнению с показателем двухлетней давности (12,3% в 2023 году).

Среди других регионов с инфляцией, значительно превышающей средний республиканский уровень (12,9%), находятся:

область Улытау (14,4%);

Северо-Казахстанская область (13,6%);

Актюбинская и Западно-Казахстанская области (по 13,5%);

Атырауская область и Астана (по 13,4%).

При этом все три крупнейших мегаполиса – Астана, Шымкент (13,3%) и Алматы (13,2%) – также зафиксировали рост цен выше, чем в среднем по стране.

Интересно, что год от года лидерство по росту цен переходит от региона к региону:

в сентябре 2025 года лидером по инфляции является Карагандинская область с показателем 14,9%;

в сентябре 2024 года лидером была Астана с показателем 10,3%.

в сентябре 2023 года самый высокий показатель инфляции был в Акмолинской области (13,2%).

Где самый большой рост цен

Чтобы оценить, в каких регионах ситуация ухудшилась наиболее стремительно, необходимо сравнить сентябрь 2025 года с сентябрем 2024 года. По этому критерию выделяются две области, где инфляция увеличилась более чем на 7 процентных пунктов:

Алматинская область: инфляция взлетела с 5,5% в 2024 году до 13,0% в 2025 году;

Область Улытау: рост составил с 6,3% до 14,4%.

Фото: Zakon.kz

Структура роста цен: услуги и товары

Усиление инфляции в сентябре 2025 года, по данным БНС АСПиР РК, происходит за счет всех основных категорий, что сигнализирует о широком охвате ценового кризиса:

платные услуги остаются основным источником давления с годовым ростом 15,3%;

рост цен на продовольственные товары ускорился с 11,7% до 12,7%;

рост цен на непродовольственные товары также ускорился с 9,7% до 10,8%.

И наоборот, некоторые регионы демонстрируют относительную устойчивость. Кызылординская (10,9%) и Жамбылская области (11,6%) показывают наименьшие темпы роста цен, причем эти показатели даже ниже тех, что были зафиксированы в данных регионах в 2023 году (12,3%).

Отметим, что 8 сентября 2025 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал высокий уровень инфляции главной проблемой. Он заявил, что нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга.