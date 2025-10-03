#АЭС в Казахстане
Финансы

В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 10:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Карагандинская область зафиксировала самый высокий уровень инфляции в стране в сентябре 2025 года. Однако анализ динамики показывает, наиболее резкое ускорение роста цен за последний год наблюдается в Алматинской области и области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция в РК в сентябре 2025 года достигла 12,9%, что является существенным ускорением по сравнению с августом (12,2%). Этот показатель превышает и уровни, зафиксированные в сентябре 2024 года (8,3%) и даже в 2023 году (11,8%), что указывает на продолжающееся усиление ценового давления в экономике.

Регионы с максимальным текущим ростом цен

В сентябре 2025 года абсолютным лидером по росту потребительских цен стала Карагандинская область с показателем 14,9%. Регион также демонстрирует наибольшее увеличение инфляции по сравнению с показателем двухлетней давности (12,3% в 2023 году).

Среди других регионов с инфляцией, значительно превышающей средний республиканский уровень (12,9%), находятся:

  • область Улытау (14,4%);
  • Северо-Казахстанская область (13,6%);
  • Актюбинская и Западно-Казахстанская области (по 13,5%);
  • Атырауская область и Астана (по 13,4%).

При этом все три крупнейших мегаполиса – Астана, Шымкент (13,3%) и Алматы (13,2%) – также зафиксировали рост цен выше, чем в среднем по стране.

Интересно, что год от года лидерство по росту цен переходит от региона к региону:

  • в сентябре 2025 года лидером по инфляции является Карагандинская область с показателем 14,9%;
  • в сентябре 2024 года лидером была Астана с показателем 10,3%.
  • в сентябре 2023 года самый высокий показатель инфляции был в Акмолинской области (13,2%).

Где самый большой рост цен

Чтобы оценить, в каких регионах ситуация ухудшилась наиболее стремительно, необходимо сравнить сентябрь 2025 года с сентябрем 2024 года. По этому критерию выделяются две области, где инфляция увеличилась более чем на 7 процентных пунктов:

  • Алматинская область: инфляция взлетела с 5,5% в 2024 году до 13,0% в 2025 году;
  • Область Улытау: рост составил с 6,3% до 14,4%.

Фото: Zakon.kz

Структура роста цен: услуги и товары

Усиление инфляции в сентябре 2025 года, по данным БНС АСПиР РК, происходит за счет всех основных категорий, что сигнализирует о широком охвате ценового кризиса: 

  • платные услуги остаются основным источником давления с годовым ростом 15,3%;
  • рост цен на продовольственные товары ускорился с 11,7% до 12,7%;
  • рост цен на непродовольственные товары также ускорился с 9,7% до 10,8%.

И наоборот, некоторые регионы демонстрируют относительную устойчивость. Кызылординская (10,9%) и Жамбылская области (11,6%) показывают наименьшие темпы роста цен, причем эти показатели даже ниже тех, что были зафиксированы в данных регионах в 2023 году (12,3%).

Отметим, что 8 сентября 2025 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал высокий уровень инфляции главной проблемой. Он заявил, что нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга.

Андрей Зубов
