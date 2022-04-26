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Законодательство РК
18:36 26.04.2022

Казахстанцы стали потреблять меньше рыбы и морепродуктов

казахстанцы, продукты питания, употребление, снижение, статистика Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане зафиксировано снижение потребления продуктов питания по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдалось снижение потребления по основным группам продуктов питания, кроме сахара и кондитерских изделий.Бюро национальной статистики

казахстанцы, продукты питания, употребление, снижение, статистика

Фото: Бюро национальной статистики

Потребление таких значимых групп продуктов питания, как молоко и молочные продукты, снизилось на 6,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий – на 4,7%, мяса и мясопродуктов – на 1,7%.

В среднем за месяц 2021 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило: картофеля – 3,9 кг, хлеба пшеничного из муки первого сорта – 2,8 кг, говядины – 2 кг, яблок – 1,6 кг, риса, сахара-песка – по 1,3 кг, молока сырого, кефира – по 1,3 л, яиц – 16,2 штук, макарон – 0,9 кг, рыбы свежей или охлажденной – 0,8 кг, чая черного – 0,1 кг.Бюро национальной статистики

казахстанцы, продукты питания, употребление, снижение, статистика

Фото: Бюро национальной статистики

При сравнении потребления основных групп продуктов питания сельским и городским населением наибольшая дифференциация отмечается по потреблению яиц, хлебопродуктов и крупяных изделий, а также фруктов.

Рассматривая региональный аспект среднедушевого потребления основных групп продуктов питания с наименьшим и наибольшим объемом потребления, можно отметить следующие регионы-лидеры:

казахстанцы, продукты питания, употребление, снижение, статистика

Фото: Бюро национальной статистики

В ведомстве уточнили, что данные по потреблению продуктов питания получены по результатам выборочного обследования 12 тыс. домашних хозяйств по уровню жизни.

Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.

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