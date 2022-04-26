20:32 26.04.2022
Пропавшая школьница найдена в Алматы
Фото: Facebook/Каунбаева Шаира
Заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов сообщил, что ребенок найден целым и невредимым, передает Zakon.kz.
Девочка найдена в Бостандыкском районе. Известно, что она гуляла. Ее школьный рюкзак был обнаружен во дворе одного из жилых домов рядом со школой. Далее было установлено, что она заходила в магазин, после того как вышла со школы. Самое главное, что ребенок найден живым и невредимым и возвращен родителям.Пресс-служба ДП Алматы
Восьмилетняя Белла Миронова пропала без вести на территории Алмалинского района недалеко от школы №34.
Родители сообщили о ее пропаже в 16:20.
В поисках девочки участвовали полицейские, участковые, оперативный блок, волонтеры и общественные помощники.