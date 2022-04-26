Пропавшая школьница найдена в Алматы

Девочка найдена в Бостандыкском районе. Известно, что она гуляла. Ее школьный рюкзак был обнаружен во дворе одного из жилых домов рядом со школой. Далее было установлено, что она заходила в магазин, после того как вышла со школы. Самое главное, что ребенок найден живым и невредимым и возвращен родителям. Пресс-служба ДП Алматы

Восьмилетняя Белла Миронова пропала без вести на территории Алмалинского района недалеко от школы №34.

Родители сообщили о ее пропаже в 16:20.

В поисках девочки участвовали полицейские, участковые, оперативный блок, волонтеры и общественные помощники.