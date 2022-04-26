19:40 26.04.2022
Восьмилетняя девочка пропала в Алматы
Фото: родителей
Девочка пропала без вести на территории Алмалинского района недалеко от школы №34, передает Zakon.kz.
Сообщение в полицию от мамы ребенка поступило в 16:20.
По данным отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы, в поисках Беллы Мироновой 2014 года рождения задействованы полицейские, участковые, оперативный блок, а также сотрудники ювенальной полиции.
В настоящее время устанавливается маршрут ребенка, поскольку известно, что в школу на занятия она не зашла. Надеемся на благоприятный исход дела. Подключили общественных помощников, волонтеров.Пресс-служба ДП Алматы
Фото: Facebook/Каунбаева Шаира
Девочка одета в школьную форму и сиреневую толстовку, на капюшоне кошачьи ушки.
Пропавшая школьница найдена в Алматы
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