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19:40 26.04.2022

Восьмилетняя девочка пропала в Алматы

школьница Фото: родителей
Девочка пропала без вести на территории Алмалинского района недалеко от школы №34, передает Zakon.kz.

Сообщение в полицию от мамы ребенка поступило в 16:20.

По данным отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы, в поисках Беллы Мироновой 2014 года рождения задействованы полицейские, участковые, оперативный блок, а также сотрудники ювенальной полиции.

В настоящее время устанавливается маршрут ребенка, поскольку известно, что в школу на занятия она не зашла. Надеемся на благоприятный исход дела. Подключили общественных помощников, волонтеров.Пресс-служба ДП Алматы

школьница

Фото: Facebook/Каунбаева Шаира

Девочка одета в школьную форму и сиреневую толстовку, на капюшоне кошачьи ушки.

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