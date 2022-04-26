Восьмилетняя девочка пропала в Алматы

Сообщение в полицию от мамы ребенка поступило в 16:20.

По данным отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы, в поисках Беллы Мироновой 2014 года рождения задействованы полицейские, участковые, оперативный блок, а также сотрудники ювенальной полиции.

В настоящее время устанавливается маршрут ребенка, поскольку известно, что в школу на занятия она не зашла. Надеемся на благоприятный исход дела. Подключили общественных помощников, волонтеров. Пресс-служба ДП Алматы

Фото: Facebook/Каунбаева Шаира

Девочка одета в школьную форму и сиреневую толстовку, на капюшоне кошачьи ушки.