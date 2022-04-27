Врач посоветовала аллергикам весной увлажнять в квартире воздух

В интервью «Вечерней Москве» она предупредила, что цветение и пыление деревьев и кустарников у людей, склонных к аллергизации, могут вызвать аллергические риноконъюнктивиты, поллиноз, спровоцировать обострение бронхиальной астмы.

Люди, склонные к аллергизации, берегите свои органы дыхания, увлажняйте воздух, старайтесь в это время меньше проветривать, меньше находиться на улице, – посоветовала врач.

По мнению Андреановаой, склонным к аллергии людям нужно носить специальные маски, которые плотно прилегают к носу.

По ее словам, отличить аллергию от ОРВИ можно по следующим признакам: у аллергиков самочувствие ухудшается после пребывания на улице, особенно в солнечные и ветреные дни, а также утром. Кроме того, аллергикам, в отличие от больных ОРВИ, становится лучше после приема антигистаминных препаратов и удаления провоцирующего агента, заключила врач.