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Каких питомцев можно заводить аллергикам, рассказал эксперт

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 01:10 Фото: pixabay
Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный дал рекомендации аллергикам, которые хотят завести домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство RuNews24.ru, самыми частыми аллергенами, источниками которых служат питомцы, являются их пот, слюна и экскременты. Шерсть же является лишь носителем всех перечисленных выделений и играет роль аллергена опосредованно.

Эксперт отметил, что кошки являются лидерами по провоцированию аллергических реакций: они обожают вылизываться, чем активнее проводят аллергены в окружающую среду. Реже встречается аллергия на других пушистых домашних животных – шиншилл, лохматых собак и морских свинок. Короткошерстные или бесшерстные животные могут генерировать аллергены через железы внутренней секреции ничуть не меньше своих мохнатых собратьев. Также известны случаю серьезной аллергии на лошадей.

По словам врача, при отсутствии у питомца шерсти аллергены распространяются меньше. Он подчеркнул, что не существует гипоаллергенных животных, так что в подобные утверждения заводчиков кошек-сфинксов верить не стоит. Бессмертный указал на то, что аллергия у человека может развиться на что угодно, поскольку это одна из самых малоизученных патологий.

Аллерголог добавил, что оптимальным решением для аллергиков станут холоднокровные животные – хамелеоны, черепахи и другие рептилии. Если хочется завести кошку или собаку, стоит заранее познакомиться с ними, прежде чем взять в дом, и смотреть за реакцией, советует эксперт. Между тем, предупредил специалист, аллергия может развиться в любой момент, и механизмы эти на сегодняшний день изучены не до конца. Вакцин от аллергии не существует, заключил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили о вреде пищевых добавок в тортах, моложеном и маргарине. Согласно их исследованию, эмульгаторы могут вызвать диабет.

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