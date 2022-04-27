Часто женятся и разводятся: назван Топ-4 представителей знаков зодиака

Эксперты уточняют, не у всех знаков зодиака получается создать крепкую семью раз и на всю жизнь.

На сайте «Пятого канала» отмечено, под какими созвездиями рождаются эти непростые граждане.

К примеру, в семье Овен всегда отводит себе главную роль. Лишь его решение кажется ему верным.

Отношения с Овном осложняются и тем, что этот человек не прощает ошибок, часто скандалит на пустом месте и даже тиранит партнера.

А для крайне свободолюбивого Стрельца брак представляется клеткой. Он легко может сойтись с партнером и в порыве чувств создать семью.

Но страх ответственности вскоре вернет его с небес на землю. Оптимист по натуре, представитель этого знака пойдет на второй заход, и третий, и так далее в надежде найди идеальную пару.

Далее идет Водолей.

Типичный представитель этого знака не менее свободолюбив и более странен. Он часто себе на уме, витает в облаках, отчего партнер может подумать, что безразличен Водолею.

Вторая половина может смириться с его чудаковатостью. Если Водолей не получит в браке желаемую свободу, он сбежит сам.

Закрывает список Козерог.

Рожденный под этим созвездием человек часто кажется холодным, потому что не привык лишний раз проявлять эмоции.

Он расчетлив и оттого умеет обеспечивать семью. Но в этом и его минус, поскольку расчетливость часто переходит в скупость.