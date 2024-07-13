Названы вероломные обманщики среди знаков зодиака: их всего 4
К примеру, Близнецы, зачастую дают обещания, но затем забывают о них. Это происходит из-за их стремления к новизне и отсутствия интереса к прежним обязательствам.
Стрельцы, как отмечено в публикации Horoscopes.rambler.ru, также склонны к несдержанности в обещаниях. Их жажда новых впечатлений и постоянный поиск разнообразия могут привести к тому, что они перестают придерживаться ранее данных обязательств.
Далее следуют Водолеи, ценящие свою независимость и индивидуальность, часто отказываются от своих обещаний, если чувствуют, что их свобода ограничивается.
Заключают список Рыбы. Они известны своей мечтательностью и эмоциональностью, также могут не выполнять обещания из-за изменчивости настроения и склонности к креативным порывам.
Ранее писательница и телеведущая Тамара Глоба заявила, что людей, родившихся под знаком зодиака Льва, в середине июля ждет волна успеха.