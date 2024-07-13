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Названы вероломные обманщики среди знаков зодиака: их всего 4

Названы вероломные обманщики среди знаков зодиака: их всего 4, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 14:43 Фото: pixabay
Специалисты уверяют, что в астрологии четыре знака зодиака считаются наиболее необязательными: Близнецы, Стрелец, Водолей и Рыбы. Хоть эти знаки и обладают рядом положительных качеств, однако часто не выполняют свои обещания, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Близнецы, зачастую дают обещания, но затем забывают о них. Это происходит из-за их стремления к новизне и отсутствия интереса к прежним обязательствам.

Стрельцы, как отмечено в публикации Horoscopes.rambler.ruтакже склонны к несдержанности в обещаниях. Их жажда новых впечатлений и постоянный поиск разнообразия могут привести к тому, что они перестают придерживаться ранее данных обязательств.

Далее следуют Водолеи, ценящие свою независимость и индивидуальность, часто отказываются от своих обещаний, если чувствуют, что их свобода ограничивается.

Заключают список Рыбы. Они известны своей мечтательностью и эмоциональностью, также могут не выполнять обещания из-за изменчивости настроения и склонности к креативным порывам.

Ранее писательница и телеведущая Тамара Глоба заявила, что людей, родившихся под знаком зодиака Льва, в середине июля ждет волна успеха.

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