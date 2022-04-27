Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:16 27.04.2022

В Казахстане приостановят техосмотр автотранспорта на газе до 1 октября

отмена техосмотра Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МИИР РК подготовил проект приказа о приостановлении действий некоторых норм приказа, которым утверждены Правила прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, приостанавливается до 1 октября 2022 года прохождение технического осмотра транспортных средств, на которых установлено газобалонное оборудование, за исключением механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Как пояснили в МИИР РК, это связано с тем, что с 23 января вступило требование для такого автотранспорта при прохождении техосмотра иметь при себе свидетельство о проведении периодических испытаний газобалонного оборудования.

Выдачей таких свидетельств занимаются аккредитованные организации, однако их очень мало, они не в состоянии проверить весь транспорт. Поэтому было принято такое решение приостановить технический техосмотр на 6 месяцев. МИИР РК

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 мая.

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
Курс доллара вырос еще на пять тенге
26.04.2022
Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
26.04.2022
Названы регионы Казахстана с наиболее высоким уровнем бедности
26.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях
26.04.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 18 по 24 апреля 2022 года
26.04.2022
Главная Топ LIVE Все