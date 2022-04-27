11:16 27.04.2022
В Казахстане приостановят техосмотр автотранспорта на газе до 1 октября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МИИР РК подготовил проект приказа о приостановлении действий некоторых норм приказа, которым утверждены Правила прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
В частности, приостанавливается до 1 октября 2022 года прохождение технического осмотра транспортных средств, на которых установлено газобалонное оборудование, за исключением механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.
Как пояснили в МИИР РК, это связано с тем, что с 23 января вступило требование для такого автотранспорта при прохождении техосмотра иметь при себе свидетельство о проведении периодических испытаний газобалонного оборудования.
Выдачей таких свидетельств занимаются аккредитованные организации, однако их очень мало, они не в состоянии проверить весь транспорт. Поэтому было принято такое решение приостановить технический техосмотр на 6 месяцев. МИИР РК
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 мая.