Как в Алматы будут праздновать 1 Мая
1 Мая в стране отмечается День единства народа Казахстана.
Список мероприятий на 1 Мая:
на площади Абая пройдет фестиваль музыки «Песня о дружбе». На концерте выступят известные исполнители, в том числе Айкын Толепберген, Газизхан Шекербек, Камшат Жолдыбаева, 2rar, Yenlik, Нурмухамед Жакып, Мади Рымбаев, AYREE, А.Z, Ziruza, C.C.TAY, AlZaBi, КешYou;
в зоопарке состоится выездная шоу-программа Казахского государственного цирка по случаю открытия циркового сезона;
велопробегом по пр. Аль-Фараби / ул. Козыбаева официально отметят начало велосезона;
в Театре традиционного искусства «Алатау» в Алатауском районе пройдет концерт «Бірлігіне берік ел»;
в парке им. М. Ганди в Алмалинском районе будет развлекательная программа для детей и взрослых;
в сквере «Сарыарка», что в Family park в Ауэзовском районе, также состоится праздничный концерт;
мероприятие в ТРЦ «Мега Алматы» в Бостандыкском районе;
в Жетысуском районе праздничная программа состоится в парке «Гүлдер»;
в Медеуском районе – на площади «Ғылым ордасы» и в сквере им. Ш. Уалиханова;
в Наурызбайском районе концерт пройдет возле здания районного акимата;
в Турксибском районе – возле ТРЦ «Март».
С 25 по 29 апреля в школах проходят классные часы, посвященные Дню единства народа Казахстана, во всех вузах и колледжах также пройдут мероприятия в честь 1 Мая.
29 апреля:
в библиотеке имени И. А. Крылова состоятся квест «Барлық халықтарға ортақ мейрам» и фестиваль «Ынтымағы жарасқан туған өлкем – Қазақстан» в Евразийском аграрном колледже;
в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла в Камерном зале им. Н. Тлендиева запланирован праздничный концерт;
любителей футбола в этот день в парке «Гүлдер» ждут соревнования среди этнокультурных объединений;
30 апреля:
в 10.00 по улице Нурмухамедова в Наурызбайском районе пройдет акция «Бірлігіміз жарасқан!» по посадке саженцев деревьев;
в Автомеханическом колледже состоится фольклорный праздник «Сила птицы – в крыльях, сила человека – в дружбе», посвященный празднованию Дня единства народа Казахстана.