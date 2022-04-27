Как в Алматы будут праздновать 1 Мая

1 Мая в стране отмечается День единства народа Казахстана.

на площади Абая пройдет фестиваль музыки «Песня о дружбе». На концерте выступят известные исполнители, в том числе Айкын Толепберген, Газизхан Шекербек, Камшат Жолдыбаева, 2rar, Yenlik, Нурмухамед Жакып, Мади Рымбаев, AYREE, А.Z, Ziruza, C.C.TAY, AlZaBi, КешYou;

в зоопарке состоится выездная шоу-программа Казахского государственного цирка по случаю открытия циркового сезона;

велопробегом по пр. Аль-Фараби / ул. Козыбаева официально отметят начало велосезона;

в Театре традиционного искусства «Алатау» в Алатауском районе пройдет концерт «Бірлігіне берік ел»;

в парке им. М. Ганди в Алмалинском районе будет развлекательная программа для детей и взрослых;

в сквере «Сарыарка», что в Family park в Ауэзовском районе, также состоится праздничный концерт;

мероприятие в ТРЦ «Мега Алматы» в Бостандыкском районе;

в Жетысуском районе праздничная программа состоится в парке «Гүлдер»;

в Медеуском районе – на площади «Ғылым ордасы» и в сквере им. Ш. Уалиханова;

в Наурызбайском районе концерт пройдет возле здания районного акимата;