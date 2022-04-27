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12:06 27.04.2022

Как в Алматы будут праздновать 1 Мая

праздник, казахстанцы Фото: Zakon.kz
С 25 апреля по 1 мая пройдет около 50 различных культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей и гостей города, передает Zakon.kz.

1 Мая в стране отмечается День единства народа Казахстана.

Список мероприятий на 1 Мая:

  • на площади Абая пройдет фестиваль музыки «Песня о дружбе». На концерте выступят известные исполнители, в том числе Айкын Толепберген, Газизхан Шекербек, Камшат Жолдыбаева, 2rar, Yenlik, Нурмухамед Жакып, Мади Рымбаев, AYREE, А.Z, Ziruza, C.C.TAY, AlZaBi, КешYou;

  • в зоопарке состоится выездная шоу-программа Казахского государственного цирка по случаю открытия циркового сезона;

  • велопробегом по пр. Аль-Фараби / ул. Козыбаева официально отметят начало велосезона;

  • в Театре традиционного искусства «Алатау» в Алатауском районе пройдет концерт «Бірлігіне берік ел»;

  • в парке им. М. Ганди в Алмалинском районе будет развлекательная программа для детей и взрослых;

  • в сквере «Сарыарка», что в Family park в Ауэзовском районе, также состоится праздничный концерт;

  • мероприятие в ТРЦ «Мега Алматы» в Бостандыкском районе;

  • в Жетысуском районе праздничная программа состоится в парке «Гүлдер»;

  • в Медеуском районе – на площади «Ғылым ордасы» и в сквере им. Ш. Уалиханова;

  • в Наурызбайском районе концерт пройдет возле здания районного акимата;

  • в Турксибском районе – возле ТРЦ «Март».

С 25 по 29 апреля в школах проходят классные часы, посвященные Дню единства народа Казахстана, во всех вузах и колледжах также пройдут мероприятия в честь 1 Мая.

29 апреля:

  • в библиотеке имени И. А. Крылова состоятся квест «Барлық халықтарға ортақ мейрам» и фестиваль «Ынтымағы жарасқан туған өлкем – Қазақстан» в Евразийском аграрном колледже;

  • в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла в Камерном зале им. Н. Тлендиева запланирован праздничный концерт;

  • любителей футбола в этот день в парке «Гүлдер» ждут соревнования среди этнокультурных объединений;

30 апреля:

  • в 10.00 по улице Нурмухамедова в Наурызбайском районе пройдет акция «Бірлігіміз жарасқан!» по посадке саженцев деревьев;

  • в Автомеханическом колледже состоится фольклорный праздник «Сила птицы – в крыльях, сила человека – в дружбе», посвященный празднованию Дня единства народа Казахстана.

Анастасия Стативкина
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