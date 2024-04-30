Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте
Фото: pxhere
1 мая казахстанцы отмечают праздник единства народа. В городах пройдут различные культурные мероприятия. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на праздничный день в Астане, Алматы и Шымкенте.
Согласно данным метеорологов, в Астане прогнозируют переменную облачность. Ночью возможны дождь со снегом, а также туман.
"Ночью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 9-11 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В Алматы тоже будет бушевать непогода. Днем ожидаются дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
"Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла", – уточнили специалисты.
Что касается Шымкента, то там 1 мая осадков не ожидается.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики уже отмечали, что по стране в начале мая ожидается понижение температуры.
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