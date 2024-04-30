Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте

Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 15:55 Фото: pxhere
1 мая казахстанцы отмечают праздник единства народа. В городах пройдут различные культурные мероприятия. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на праздничный день в Астане, Алматы и Шымкенте.

Согласно данным метеорологов, в Астане прогнозируют переменную облачность. Ночью возможны дождь со снегом, а также туман.

"Ночью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 9-11 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Алматы тоже будет бушевать непогода. Днем ожидаются дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла", – уточнили специалисты.

Что касается Шымкента, то там 1 мая осадков не ожидается.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики уже отмечали, что по стране в начале мая ожидается понижение температуры.

Читайте также

В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены водой
В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
школа, Казахстан, выпускной
Без излишеств и пышных торжеств: в Минпросвещения РК дали рекомендации по последнему звонку
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: