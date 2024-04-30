Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте

1 мая казахстанцы отмечают праздник единства народа. В городах пройдут различные культурные мероприятия. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на праздничный день в Астане, Алматы и Шымкенте.

Согласно данным метеорологов, в Астане прогнозируют переменную облачность. Ночью возможны дождь со снегом, а также туман.

"Ночью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 9-11 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Алматы тоже будет бушевать непогода. Днем ожидаются дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла", – уточнили специалисты.

Что касается Шымкента, то там 1 мая осадков не ожидается.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики уже отмечали, что по стране в начале мая ожидается понижение температуры.