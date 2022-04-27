В КГД озвучили планы по цифровизации налоговых сервисов
Нами проводится ряд мероприятий по оцифровке ряда направлений. На сегодня в комитете две большие системы: интегрированная база данных в разработке и интегрированная система налогового администрирования.Зампредседателя КГД Минфина РК Азамат Панбаев
По его словам, интегрирование баз данных будет включать совокупность всех баз данных и интеграцию с другими госорганами, что в свою очередь позволит исключить ошибки в различных сведениях об объекте налогообложения.
Не секрет, что есть проблемы в части автотранспортных средств и имущества. Разработка этой базы данных позволит актуализировать все базы. Вторая база – интегрированная система налогового администрирования. Она объединит семь старых систем Комитета госдоходов, соответственно, сократит время предоставления госуслуг, увеличит мощность кабинета налогоплательщиков, упростит процедуры реабилитации банкротства и прочее. Азамат Панбаев
Замглавы КГД добавил, что еще в разработке находятся два сервиса:
первый – мобильное приложение для подачи пассажирской и таможенной декларации;
второй – по банкротству физических лиц, который делается в рамках поручения главы государства.
Он напомнил, что на сегодня разработано мобильное приложение E-Salyq Business, которое работает по всей стране с 1 января.
Основная цель разработки – реализация поручения главы государства о необходимости кардинального упрощения процедур исполнения налоговых обязательств индивидуальных предпринимателей.
Для пользователей приложения мы решили один из актуальных вопросов по освобождению от уплаты услуг операторов фискальных данных. Чеки уже имеются в системе, мы их видим, поэтому отпадает необходимость использования услуг операторов фискальных данных.Азамат Панбаев
Также замглавы КГД уточнил, что есть функционал по автоматическому прекращению деятельности отдельных ИП.
Если предприниматель в течение 60 дней не будет отражать доходы, в том числе для исчисления соцплатежей, то сработает автоматическое прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. В этом году планируем доработку в части заключения трудовых договоров, а также обмен данными с информационной системой Министерства труда и соцзащиты населения.Азамат Панбаев