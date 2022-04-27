В КГД озвучили планы по цифровизации налоговых сервисов

Нами проводится ряд мероприятий по оцифровке ряда направлений. На сегодня в комитете две большие системы: интегрированная база данных в разработке и интегрированная система налогового администрирования. Зампредседателя КГД Минфина РК Азамат Панбаев

По его словам, интегрирование баз данных будет включать совокупность всех баз данных и интеграцию с другими госорганами, что в свою очередь позволит исключить ошибки в различных сведениях об объекте налогообложения.

Не секрет, что есть проблемы в части автотранспортных средств и имущества. Разработка этой базы данных позволит актуализировать все базы. Вторая база – интегрированная система налогового администрирования. Она объединит семь старых систем Комитета госдоходов, соответственно, сократит время предоставления госуслуг, увеличит мощность кабинета налогоплательщиков, упростит процедуры реабилитации банкротства и прочее. Азамат Панбаев

Замглавы КГД добавил, что еще в разработке находятся два сервиса:

первый – мобильное приложение для подачи пассажирской и таможенной декларации;

второй – по банкротству физических лиц, который делается в рамках поручения главы государства.

Он напомнил, что на сегодня разработано мобильное приложение E-Salyq Business, которое работает по всей стране с 1 января.

Основная цель разработки – реализация поручения главы государства о необходимости кардинального упрощения процедур исполнения налоговых обязательств индивидуальных предпринимателей.

Для пользователей приложения мы решили один из актуальных вопросов по освобождению от уплаты услуг операторов фискальных данных. Чеки уже имеются в системе, мы их видим, поэтому отпадает необходимость использования услуг операторов фискальных данных. Азамат Панбаев

Также замглавы КГД уточнил, что есть функционал по автоматическому прекращению деятельности отдельных ИП.