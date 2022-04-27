Врач назвал медицинские специальности, где роботы вытеснят человека

Уже сегодня в Казахстане искусственный интеллект помогает в считанные минуты выявить ишемический инсульт на КТ-снимках, который человеческому глазу распознать невозможно. Программа, разработанная алматинскими студентами, уже помогла спасти десятки жизней.

Спустя 2-3 часа после поступления больного с инсультом на снимках КТ не будет видно ишемии. Там будет нормальный снимок. Человеческий глаз не улавливает изменения на компьютерных снимках. А эта программа считывает по пикселям плотность изображения и говорит, что вот здесь есть ишемия и нужно вытаскивать тромб. Нейрохирург Ермек Дюсембеков

Программное обеспечение, по словам профессора, уже устанавливают в больницах Алматы, а в скором времени оно появится и в медицинских учреждениях по всей стране. Разработка привлекла внимание зарубежных клиник в Южной Корее, Узбекистане и Кыргызстане.

Программа как искусственный интеллект сама себя улучшает. По мере поступления новых снимков она все лучше и лучше их считывает. Ермек Дюсембеков

Ермек Дюсембеков рассказал, что в будущем могут исчезнуть некоторые медицинские специальности, а людей заменят компьютерные системы.

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Фото: КазНМУ

Сейчас все больше и больше внедряются компьютерные технологии в медицину, роботизированные системы. В будущем многие профессии исчезнут. Исчезнет профессия терапевта, рентгенолога, который стоит за аппаратом. Все будет делать компьютер. К этому надо быть готовыми. Ермек Дюсембеков

Однако, по мнению врача, полностью заменить врачей роботам все-таки не удастся.