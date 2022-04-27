15:20 27.04.2022
Врач назвал медицинские специальности, где роботы вытеснят человека
Фото: pexels
Искусственный интеллект прочно входит в жизнь людей, оставляя некоторых без привычной работы. Свой прогноз о будущем медицинских специальностей дал казахстанский нейрохирург Ермек Дюсембеков, передает Zakon.kz.
Уже сегодня в Казахстане искусственный интеллект помогает в считанные минуты выявить ишемический инсульт на КТ-снимках, который человеческому глазу распознать невозможно. Программа, разработанная алматинскими студентами, уже помогла спасти десятки жизней.
Спустя 2-3 часа после поступления больного с инсультом на снимках КТ не будет видно ишемии. Там будет нормальный снимок. Человеческий глаз не улавливает изменения на компьютерных снимках. А эта программа считывает по пикселям плотность изображения и говорит, что вот здесь есть ишемия и нужно вытаскивать тромб.Нейрохирург Ермек Дюсембеков
Программное обеспечение, по словам профессора, уже устанавливают в больницах Алматы, а в скором времени оно появится и в медицинских учреждениях по всей стране. Разработка привлекла внимание зарубежных клиник в Южной Корее, Узбекистане и Кыргызстане.
Программа как искусственный интеллект сама себя улучшает. По мере поступления новых снимков она все лучше и лучше их считывает. Ермек Дюсембеков
Ермек Дюсембеков рассказал, что в будущем могут исчезнуть некоторые медицинские специальности, а людей заменят компьютерные системы.
Шанс замены врачей и ученых роботами оценили эксперты
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Фото: КазНМУ
Сейчас все больше и больше внедряются компьютерные технологии в медицину, роботизированные системы. В будущем многие профессии исчезнут. Исчезнет профессия терапевта, рентгенолога, который стоит за аппаратом. Все будет делать компьютер. К этому надо быть готовыми.Ермек Дюсембеков
Однако, по мнению врача, полностью заменить врачей роботам все-таки не удастся.
Единственное, невозможно заменить хирурга, чувствительность его рук. У роботов ведь нет чувств.Ермек Дюсембеков