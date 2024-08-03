Робот-стоматолог с искусственным интеллектом впервые вылечил зуб человеку

Робот-стоматолог с искусственным интеллектом, которого создали в Бостоне, впервые принял живого пациента. С работой он справился в восемь раз быстрее человека, сообщает Zakon.kz.

Первой задачей стоматолога с ИИ стала подготовка зуба под коронку. В обычных условиях это занимает около двух часов и требует двух посещений врача, но робот справился с этим примерно за 15 минут, пишет New Atlas.

Разработчики говорят, что их робот находит кариес автоматически с точностью около 90% и делает детальную модель ротовой полости благодаря 3D-сканеру.

24 июля 2024 года стало известно, что в Министерстве здравоохранения РК подготовили изменения в правила использования пенсионных выплат на лечение. Теперь казахстанцы смогут лечить детей за счет этих денег, но не смогут протезировать зубы.