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Робот-стоматолог с искусственным интеллектом впервые вылечил зуб человеку

робот, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 15:36 Фото: pixabay
Робот-стоматолог с искусственным интеллектом, которого создали в Бостоне, впервые принял живого пациента. С работой он справился в восемь раз быстрее человека, сообщает Zakon.kz.

Первой задачей стоматолога с ИИ стала подготовка зуба под коронку. В обычных условиях это занимает около двух часов и требует двух посещений врача, но робот справился с этим примерно за 15 минут, пишет New Atlas.

Разработчики говорят, что их робот находит кариес автоматически с точностью около 90% и делает детальную модель ротовой полости благодаря 3D-сканеру.

24 июля 2024 года стало известно, что в Министерстве здравоохранения РК подготовили изменения в правила использования пенсионных выплат на лечение. Теперь казахстанцы смогут лечить детей за счет этих денег, но не смогут протезировать зубы.

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