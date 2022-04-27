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Законодательство РК
15:16 27.04.2022

В Казахстане изменились правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим

выплата денежного довольствия военнослужащим Фото: Zakon.kz
Приказом министра обороны РК от 14 апреля 2022 года внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, передает Zakon.kz.

Так, говорится, что военнослужащему сохраняется денежное довольствие за весь период нахождения на лечении или в отпуске по болезни по решению военно-врачебной комиссии.

Кроме того, на период нахождения во всех видах отпусков (за исключением нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) за военнослужащим также сохраняется денежное довольствие.

Из данного пункта исключены дополнительные отпуска без сохранения денежного довольствия.

Согласно изменениям, надбавка за особые условия службы, за исключением надбавки за классную квалификацию, выплачивается на основании приказа командира военнослужащему, кроме военнослужащего срочной службы, со дня издания приказа о принятии дел и должности.

При этом надбавка выплачивается военнослужащему со дня присвоения (подтверждения, снижения) классной квалификации.

Помимо этого, изменен порядок выплаты подъемного пособия, единовременного пособия при увольнении со службы, денежной компенсации в случае смерти военнослужащего, выплаты денежного довольствия во время ежегодного отпуска.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 7 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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