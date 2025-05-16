Изменились правила выплат военнослужащим

Министр обороны приказом от 5 мая 2025 года внес изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми основными понятиями:

денежное содержание – должностной оклад военнослужащего (оклад по воинской должности) в соответствии с занимаемой воинской должностью и оклад в соответствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому званию);

– должностной оклад военнослужащего (оклад по воинской должности) в соответствии с занимаемой воинской должностью и оклад в соответствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому званию); денежное довольствие – ежемесячно выплачиваемый вид довольствия, являющийся основным средством материального обеспечения военнослужащих. Денежное довольствие состоит из денежного содержания, надбавки за особые условия службы и другие надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством РК;

– ежемесячно выплачиваемый вид довольствия, являющийся основным средством материального обеспечения военнослужащих. Денежное довольствие состоит из денежного содержания, надбавки за особые условия службы и другие надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством РК; надбавка – ежемесячная выплата за особые условия службы, исчисляемая в процентном соотношении от должностного или базового должностного оклада, либо в фиксированном размере;

– ежемесячная выплата за особые условия службы, исчисляемая в процентном соотношении от должностного или базового должностного оклада, либо в фиксированном размере; пособие для оздоровления – ежегодная выплата военнослужащему, направленная на улучшение физического и психического самочувствия, выплачиваемая при убытии в ежегодный трудовой отпуск;

– ежегодная выплата военнослужащему, направленная на улучшение физического и психического самочувствия, выплачиваемая при убытии в ежегодный трудовой отпуск; выходное пособие – выплата при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья либо в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения);

– выплата при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья либо в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения); подъемное пособие – денежная компенсация единовременного характера, направленная на создание социально-бытовых условий и обустройство военнослужащего и его членов семьи (при наличии) на новом месте службы.

Уточняется, что для определения размеров должностного оклада военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в воинской части (учреждении) создаются комиссии по исчислению стажа службы, дающего право на установление должностного оклада.

В состав комиссии воинской части (учреждения) включаются должностные лица финансовых, юридических, подразделений по работе с персоналом (в случае отсутствия – лица, на которые возложены обязанности по ведению учета личного состава).

Выплаты резервистам

Правила также дополнены новыми пунктами, предусматривающими, что военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве (военные резервисты, денежные выплаты осуществляются в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Денежные выплаты осуществляются воинскими частями (учреждениями), куда военные резервисты поступили для прохождения службы в резерве на основании приказа командира воинской части (руководителя учреждения) одновременно с выплатой денежного довольствия военнослужащим по контракту.

Выплаты миротворцам

Также указывается, что военнослужащему в период его участия в миротворческой операции денежное содержание выплачивается в соответствии с пунктом 1 статьи 16 закона "О миротворческой деятельности".

Выплата денежного содержания осуществляется воинскими частями (учреждениями), откуда военнослужащий убыл для участия в миротворческой операции, на основании приказа командира воинской части (руководителя учреждения).

Сроки выплат

Указывается, что военнослужащему со дня зачисления в распоряжение командира с возложением на него обязанностей выплата денежного содержания и надбавки за классную квалификацию по последней занимаемой должности сохраняется в течение сроков:

при назначении его на другую должность – двух месяцев;

в связи с проведением организационно-штатных мероприятий – трех месяцев.

Выплаты подозреваемым

Вместе с тем дополнено, что военнослужащему в период нахождения в распоряжении командира (начальника), в связи с вынесением в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого – до вынесения окончательного решения по уголовному делу, выплачивается ежемесячное пособие в размере оклада за воинское звание, но не менее размера минимальной заработной платы на соответствующий финансовый год.

Военнослужащему, которому на основании постановления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – до вынесения окончательного решения по уголовному делу, выплата денежного довольствия приостанавливается.

Возобновление выплат

Выплата военнослужащему денежного содержания и надбавки за классную квалификацию, на получение которого он утратил право в связи с нахождением в распоряжении, возобновляется:

со дня подписания приказа о назначении на должность и до дня принятия дел и должности, при этом в расчет принимается должностной оклад по последней занимаемой воинской должности;

временно допущенному к исполнению обязанностей по вакантной воинской должности – со дня подписания приказа о допуске к временному исполнению обязанностей по воинской должности и до дня освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности включительно;

направленному на лечение – со дня направления, при этом денежное содержание и надбавка за классную квалификацию выплачивается по день возвращения к месту нахождения в распоряжении включительно, а убывшему в отпуск по болезни по решению военно-врачебной комиссии – по день окончания отпуска включительно;

магистранту, докторанту, адъюнкту и военному врачу-резиденту, а также курсанту, зачисленному в военное учебное заведение на очное обучение – со дня подписания приказа о направлении на обучение;

убывшему в ежегодный отпуск – со дня убытия в отпуск, при этом денежное содержание и надбавка за классную квалификацию выплачивается по день окончания отпуска включительно.

Предусматривается, что при прекращении в отношении военнослужащего уголовного преследования по реабилитирующим основаниям или вынесения судом оправдательного приговора, денежное довольствие выплачивается за время вынужденного нахождения в распоряжении командира за минусом суммы, выплаченной в соответствии с пунктом 26 правил.

Выплаты шифровальщикам

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за шифровальную работу устанавливается военнослужащему, непосредственно занятому работой с государственными шифровальными средствами, документами и материалами, приравненными к ним (учет и хранение шифров, эксплуатация и ремонт шифровальной техники, зашифрование-расшифрование документированной информации, обучение кадров шифровальной службы) и состоящему на штатной должности в органах шифровальной службы Вооруженных сил РК, а также резервным шифрработникам.

Надбавка также выплачивается лицу, непосредственно занятому на шифровальной работе в органах шифровальной службы и занимающему штатную должность начальника подразделения секретного делопроизводства.

Выплаты в военных вузах

В военных учебных заведениях и в учебных подразделениях надбавка выплачивается лицу, непосредственно обучающему магистрантов (докторантов), адъюнктов и курсантов шифровальной службы, а также лицу, обеспечивающему учебный процесс (начальник учебного подразделения, группы ключевой документации, подразделения секретного делопроизводства, инструктор, лаборант, техник и мастер по ремонту шифровальной техники).

Кроме того, правила дополнены новым параграфом, предусматривающим доплату военнослужащим, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в военных учебных заведениях.

Так, военнослужащим, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в военных учебных заведениях, устанавливается ежемесячная доплата. Доплата за ученую степень выплачивается со дня присвоения ученой степени, но не ранее дня принятия дел и должности.

Оздоровление и подъемное пособие

При этом правила дополнены нормой о том, что при определении размера пособия для оздоровления учитывается должностной оклад военнослужащего на дату начала отпуска.

Также говорится, что при определении размера подъемного пособия учитывается протяженность автомобильных дорог между границами населенных пунктов от пункта убытия до пункта назначения. Расстояние между населенными пунктами рассчитывается по кратчайшему пути, независимо от значения автомобильных дорог.

При определении размера подъемного пособия учитывается должностной оклад на день принятия дел и должности.

Указывается, что подъемное пособие выплачивается на каждого члена семьи военнослужащего (супругу, детей) на основании справки о составе его семьи ко дню его фактического перевода и записанных в личном деле.

При этом добавлено, что при определении размера выходного пособия учитывается должностной оклад на день, предшествующий дню исключения из списков личного состава части.

Военнослужащему, кроме военнослужащего срочной службы, находящемуся ко дню получения воинской частью (учреждением) приказа (извещения) об увольнении с воинской службы на лечении в медицинской организации, денежное довольствие выплачивается по день возвращения к месту службы включительно, а находящемуся в ежегодном основном отпуске по день окончания отпуска включительно.

При этом военнослужащему, не сдавшему до убытия на лечение или в отпуск дела и должность, денежное довольствие выплачивается также за время сдачи дел и должности в пределах сроков, установленных Уставом внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.

Премирование

Предложения о премировании военнослужащего представляются министру обороны РК через вышестоящие органы военного управления по согласованию с курирующим заместителем министра обороны, заместителем начальника Генерального штаба или руководителем аппарата.

Премирование производится:

военнослужащего МО РК и Генерального штаба ВС РК на основании приказа министра обороны РК либо лица, его замещающего;

главнокомандующего видом войск ВС РК, начальника главного управления, командира воинской части (руководителя учреждения), непосредственно подчиненного министру обороны и начальнику Генерального штаба ВС РК, производится на основании соответствующих приказов министра обороны;

командующего войсками регионального командования, рода войск, командира воинской части (руководителя учреждения), непосредственно подчиненного главнокомандующему видом войск и начальнику главного управления, производится на основании соответствующего приказа главнокомандующего вида войск и начальника главного управления;

командира воинской части (руководителя учреждения), непосредственно подчиненного командующему войсками регионального командования, рода войск производится на основании соответствующего приказа, командующего войсками региональных командований, рода войск.

Материальная помощь

Оказание материальной помощи военнослужащему осуществляется в связи с его тяжелым материальным положением, в случаях:

смерти членов его семьи, близких родственников (супругов, родителей, детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков) или свойственников (близких родственников супругов) – в размере не более семи базовых должностных окладов.

Отмечается, что материальная помощь военнослужащему оказывается на основании его рапорта о тяжелом материальном положении в соответствующую комиссию по оказанию материальной помощи.

Вместе с тем дополнено, что материальная помощь военнослужащему при увольнении на пенсию допускается на основании его заявления после исключения из списков части, поданного не позднее одного месяца со дня исключения из списков части.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

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