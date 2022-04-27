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15:24 27.04.2022

Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане 28 апреля

рк, погода, дождь, снег, сильный ветер, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 апреля – на большей части территории Казахстана ожидаются дождь, снег и усиление ветра с пыльной бурей, передает Zakon.kz.
На большей части территории республики сохраняется ясная погода, без осадков, лишь в западной половине, крайнем севере, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки (дождь и снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.РГП «Казгидромет»

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, на севере, западе – с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем в центре – с пыльной бурей.

На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Костанайской области усилится ветер до 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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