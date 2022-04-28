«Нежно звучал саксофон...»: семь лет без Батырхана Шукенова

Ровно семь лет назад (28 апреля 2015 года) Батырхана Шукенова не стало. Он скончался на 53-м году жизни в Москве. Внезапный уход знаменитого певца потряс не только казахстанцев, но и жителей соседних государств. Тысячи поклонников Батыра допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики в Алматы.

Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года в Кызылорде.

В 1985 году музыкант окончил Алматинскую консерваторию по классу саксофон.

В 1985-1986 годах проходил воинскую службу в рядах Советской Армии.

Артист начинал свою музыкальную карьеру в качестве саксофониста в составе казахстанской группы «Арай» у певицы Розы Рымбаевой.

Фото: Facebook/batyrlive

Всенародная любовь к музыкантам группы пришла после участия в программе Аллы Пугачевой «Рождественские встречи».

Фото: Facebook/batyrlive

Самые популярные песни коллектива: «Белая река», «Стоп, ночь», «Солдат любви», «Эти теплые летние дни», «Нелюбимая».

В 1987 году Батырхан Шукенов создал ансамбль, который позже получил известное всем название. В 1989 году группа выпустила хитВ 2000 году Батырхан Шукенов отправился в сольное творчество, покинув группу «А'Студио».

Свой первый сольный альбом «Отан Ана» («Родина Мать») артист выпустил в 2002 году.

В 2007 году музыкант презентовал свой новый альбом «Батыр Live» на DVD с концертным выступлением в Алматы.

В 2010 году Батыр выпустил еще один сольный альбом «Осторожно, милая девушка!». Затем вышел альбом под названием «Все пройдет…». Батырхану Шукенову присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств Казахстана».

В 2013 году музыкант выпустил свой последний альбом — «Душа».

В 2015 году Батыр так и не успел выпустить альбом «Осень».