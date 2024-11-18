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Леонид Агутин в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова

Леонид Агутин в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:25 Фото: Instagram/agutinleonid
Популярный российский певец Леонид Агутин на днях прибыл в Алматы с гастролями. Исполнитель хита "Аэропорты" не только порадовал выступлением поклонников своего творчества, но и посетил могилу экс-солиста "А-Студио" Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram 17 ноября 2024 года. Также с Агутиным в кадре можно увидеть музыкального руководителя Альберта Федосеева.

В описании к публикации Агутин поблагодарил всех, кто по-прежнему помнит Шукенова.

"Пользуясь случаем, пока мы в Алматы, заехали к другу на могилку. Давненько я не был. Какое же потрясающей красоты место в горах и как все вокруг ухоженно. Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше, не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра, и он сразу показывает, не уточняя, какого именно. Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем…" Леонид Агутин

Народный артист Казахстана Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Шукенов являлся одним из основателей и солистом казахстанско-российской музыкальной поп-группы "А-Студио", в составе которой обрел широкую популярность (1987-2000). После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.

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