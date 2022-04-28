08:22 28.04.2022
Второй полуфинал ЛЧ завершился победой «Ливерпуля» над «Вилльяреалом»
Фото: Instagram/championsleague
На стадионе «Энфилд Роуд» состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона между английским «Ливерпулем» и «Вильярреалом» из Испании, где успех праздновали хозяева поля со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.
Болельщики, заполнившие футбольную арену, в первом тайме забитых голов не увидели. А вот во второй половине игры, успели отметиться и гости, и хозяева поля.
Правда, испанцы забили в свои ворота: случайный рикошет защитника «Вильярреала» Первиса Эступиньяна вывел «Ливерпуль» вперед – 1:0. Через мгновение преимущество «красных» удвоил Садио Мане, которому ассистировал Мохамед Салах.
Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании.
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