Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:22 28.04.2022

Второй полуфинал ЛЧ завершился победой «Ливерпуля» над «Вилльяреалом»

Футбол ЛЧ Победа Фото: Instagram/championsleague
На стадионе «Энфилд Роуд» состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона между английским «Ливерпулем» и «Вильярреалом» из Испании, где успех праздновали хозяева поля со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Болельщики, заполнившие футбольную арену, в первом тайме забитых голов не увидели. А вот во второй половине игры, успели отметиться и гости, и хозяева поля.

Правда, испанцы забили в свои ворота: случайный рикошет защитника «Вильярреала» Первиса Эступиньяна вывел «Ливерпуль» вперед – 1:0. Через мгновение преимущество «красных» удвоил Садио Мане, которому ассистировал Мохамед Салах.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании.

Новость по теме

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
УЕФА
Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК
27.04.2022
Назначен новый советник президента Казахстана
27.04.2022
В последние дни апреля в Казахстане похолодает
27.04.2022
Часто женятся и разводятся: назван Топ-4 представителей знаков зодиака
27.04.2022
Доллар подешевел на торгах, а рубль – подорожал
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все