Второй полуфинал ЛЧ завершился победой «Ливерпуля» над «Вилльяреалом»

Болельщики, заполнившие футбольную арену, в первом тайме забитых голов не увидели. А вот во второй половине игры, успели отметиться и гости, и хозяева поля.

Правда, испанцы забили в свои ворота: случайный рикошет защитника «Вильярреала» Первиса Эступиньяна вывел «Ливерпуль» вперед – 1:0. Через мгновение преимущество «красных» удвоил Садио Мане, которому ассистировал Мохамед Салах.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании.

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