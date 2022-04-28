Акмолинец на почве ревности жестоко избил соперника

Как сообщили в областном департаменте полиции, 23 апреля в отдел полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение из районной больницы о поступлении в стационар 39-летнего местного жителя с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лобной области, поверхностная травмы лица, подкожная гематома волосистой части головы, закрытый перелом нижней челюсти справа».

Установлен подозреваемый – им оказался 34-летний житель Щучинска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Полицейские выяснили, что в развлекательном заведении города между бывшим и настоящим знакомым жительницы районного центра из-за ревности возник конфликт, в результате которого подозреваемым были нанесены телесные повреждения потерпевшему.

По данному факту отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – отметили в областном ДП.