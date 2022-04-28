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Законодательство РК
11:00 28.04.2022

Финансовые пирамиды: как уберечь свои деньги

финпирамида Фото: Zakon.kz
В прямом эфире известный адвокат Серик Айтбаев расскажет о том, как не стать жертвой мошенников, организовавших финансовую пирамиду, передает Zakon.kz.

Вы узнаете:

  • Какие виды финансовых пирамид бывают.

  • О самых скандальных финансовых пирамидах в Казахстане.

  • Какова сложившаяся судебная практика по делам о финансовых пирамидах.

  • Как бороться с финансовыми пирамидами.

А еще получите полезные рекомендации, что делать, если вы уже вложили деньги в сомнительное предприятие.

Анастасия Стативкина
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