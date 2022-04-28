11:00 28.04.2022
Финансовые пирамиды: как уберечь свои деньги
Фото: Zakon.kz
В прямом эфире известный адвокат Серик Айтбаев расскажет о том, как не стать жертвой мошенников, организовавших финансовую пирамиду, передает Zakon.kz.
Вы узнаете:
Какие виды финансовых пирамид бывают.
О самых скандальных финансовых пирамидах в Казахстане.
Какова сложившаяся судебная практика по делам о финансовых пирамидах.
Как бороться с финансовыми пирамидами.
А еще получите полезные рекомендации, что делать, если вы уже вложили деньги в сомнительное предприятие.