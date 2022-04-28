Финансовые пирамиды: как уберечь свои деньги

Вы узнаете:

Какие виды финансовых пирамид бывают.

О самых скандальных финансовых пирамидах в Казахстане.

Какова сложившаяся судебная практика по делам о финансовых пирамидах.

Как бороться с финансовыми пирамидами.

А еще получите полезные рекомендации, что делать, если вы уже вложили деньги в сомнительное предприятие.