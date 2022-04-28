Бродячая собака напала на ребенка в Алматинской области

Информация об этом появилась в одном из Instagram-пабликов, где сообщалось, что инцидент произошел в Аксенгирском сельском округе.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат сельского округа, где факт нападения бродячей собаки на девятилетнего мальчика подтвердили.

По словам пресс-секретаря акима Жамбылского района Бахтияра Айталы, инцидент произошел во дворе не огражденного дома №29 по ул. Атажурт.

Несчастный случай произошел в селе Аксенгир 22 апреля в 19:00. Бродячая собака покусала девятилетнего мальчика. Родные вызвали скорую помощь, ребенка увезли в приемное отделение, перевязали раны и доставили в ГБ №1 в Алматы. Сейчас вместе с ним в больнице находится его мама. Врачи говорят, что состояние ребенка стабильное. Мальчик получает лечение в платном отделении. Бахтияр Айталы

По его словам, местные жители и волонтеры оказывают помощь многодетной семье.

Собаку поймали 23 апреля и отвезли в ветеринарную клинику Узынагаша. Бахтияр Айталы

Он отметил, что в этом году по просьбе жителей специалисты проводили отлов бродячих собак.

В результате в районе поймано 469 собак, в селе Аксенгир отловлено 30 бродячих собак. Бактияр Айталы

В пресс-службе Управления здравоохранения Алматинской области сообщили, что ребенок находится в первой горбольнице Алматы.