11:35 28.04.2022
Правительство определило квоты на наркотики и психотропные вещества на 2022 год
Фото: pixabay
Постановлением правительства Казахстана от 26 апреля 2022 года утверждены государственные квоты на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2022 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры выделяются на медицинские, научно-исследовательские и учебные цели, для производства лекарств.
К примеру, квота на героин составляет 0,17 г для научно-исследовательских целей. На метадон – 25 550 г, морфин – 30907,67 г – на медицинские цели.
Посмотреть все квоты можно здесь.
Постановление вводится со дня подписания.