Правительство определило квоты на наркотики и психотропные вещества на 2022 год

В частности, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры выделяются на медицинские, научно-исследовательские и учебные цели, для производства лекарств.

К примеру, квота на героин составляет 0,17 г для научно-исследовательских целей. На метадон – 25 550 г, морфин – 30907,67 г – на медицинские цели.

Посмотреть все квоты можно здесь.

Постановление вводится со дня подписания.