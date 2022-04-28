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Законодательство РК
11:35 28.04.2022

Правительство определило квоты на наркотики и психотропные вещества на 2022 год

квоты на наркотики и психотропные вещества Фото: pixabay
Постановлением правительства Казахстана от 26 апреля 2022 года утверждены государственные квоты на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2022 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры выделяются на медицинские, научно-исследовательские и учебные цели, для производства лекарств.

К примеру, квота на героин составляет 0,17 г для научно-исследовательских целей. На метадон – 25 550 г, морфин – 30907,67 г – на медицинские цели.

Посмотреть все квоты можно здесь.

Постановление вводится со дня подписания.

Лариса Черненко
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