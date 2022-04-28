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11:58 28.04.2022

Минздрав РК не планирует новый закуп вакцин от коронавируса

вакцина, коронавирус Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что в стране имеется достаточный запас вакцин от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день закуплено порядка 4,5 млн доз вакцины.

Данного объема на сегодняшний день достаточно. Сейчас будем смотреть за освоением, потребностью в вакцинах, как население пойдет на вакцинацию, все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены, новый закуп пока не планируется. Ажар Гиният

В Казахстане 27 апреля было зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Тамила Языкова
COVID-19 Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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