Минздрав РК не планирует новый закуп вакцин от коронавируса

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день закуплено порядка 4,5 млн доз вакцины.

Данного объема на сегодняшний день достаточно. Сейчас будем смотреть за освоением, потребностью в вакцинах, как население пойдет на вакцинацию, все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены, новый закуп пока не планируется. Ажар Гиният

В Казахстане 27 апреля было зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.