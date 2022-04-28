Паспорта вакцинации: когда Казахстан подпишет соглашение с Россией

К нам поступило соответствующее соглашение от Российской Федерации через Министерство иностранных дел. Министерство здравоохранения Казахстана свою позицию выразило: мы готовы подписать это соглашение. Проводятся работы с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, потому что есть технические вопросы. Как только они дадут свое заключение, оно тут же поступит в МИД. Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова

Точных сроков Айжан Есмагамбетова не назвала, пояснив, что на сегодняшний день этот вопрос рассматривается в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.