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13:08 28.04.2022

Астролог рассказала об опасности солнечного затмения 30 апреля

Казахстан Фото: Zakon.kz
30 апреля произойдет первое солнечное затмение в 2022 году. Казахстанцы его не увидят, но почувствуют влияние астрономического и астрологического явления. Подробнее об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала астролог Сабина Хакимова.

Первое в этом году солнечное затмение смогут увидеть только жители Южной Америки.

За астрономическим явлением будут наблюдать в Чили, Аргентине, на юге Перу, в юго-западной половине Боливии, Парагвае (кроме его востока и северо-востока), почти весь Уругвай (кроме его крайней восточной точки и ее окрестностей) и очень малая часть Бразилии (район города Уругваяна вблизи границ с Аргентиной и Уругваем).

Также за затмением можно будет понаблюдать в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках Тихоокеанского побережья Антарктиды.

Как отметила астролог Сабина Хакимова, несмотря на то, что в Казахстане не получится посмотреть за затмением, оно так или иначе повлияет на взаимоотношения людей.

Человек является частью природы и напрямую связан со всем, что его окружает: летом и зимой, солнцем или луной, дождем и ветром. Солнце – это активная энергия Ян, дневное начало, связано с сухостью и жарой. Луна – это ночь, энергия Инь, которая больше связана с влажностью и холодом, – напомнила эксперт по звездам.

Астрологи Казахстана

Фото: предоставлено спикером

По словам астролога, во время затмения энергия Солнца и Луны не поступает на Землю.

Таким образом, происходит энергетический пробел для всего живого. В такие периоды энергия нестабильна, и это может оказывать влияние на все сферы жизни. Более чувствительные люди могут ощущать тревогу и беспокойство, у многих обострятся хронические заболевания, может отказывать техника, отключаться электричество и оборудование может дать сбой. У многих людей резко изменится система ценностей. Также может появиться философское отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, причем как моральной, так и физической.Сабина Хакимова

Эксперт по звездам предупредила, что в день затмения есть риск увеличения числа инсультов, также уязвимыми могут стать щитовидная железа, голова и шея.

Поэтому Хакимова порекомендовала не только оказывать повышенное внимание здоровью, но и проявлять осторожность во всех аспектах жизни.

Как избежать негативного влияния солнечного затмения:

  • Не выходить из дома за три часа до и три – после затмения.

  • Исключить алкоголь, мясо и устроить разгрузочный день.

  • Не переутомляться, исключить большую активность.

Луше отложить:

  • Начало новых проектов.

  • Подписание договоров.

  • Любые финансовые операции.

  • Путешествия.

  • Крупные финансовые вложения.

  • Хирургические операции.

  • Ремонт.

  • Первый рабочий день на новой работе.

  • Важные решения.

В китайской астрологии считается, что затмения способны влиять на судьбу и здоровье человека. Степень влияния во многом зависит от даты рождения. Затмение является как бы катализатором, которое запускает события и ускоряет уже существующие процессы. Все, что созревало ранее, может получить выход наружу в виде конфликта, разрыва отношений, ухудшения здоровья, осложнений. Но бывают и исключения, когда затмение благоприятно влияет. Все зависит от натальной карты человека.Сабина Хакимова

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября 2022 года и будет хорошо видно с территории Казахстана.

Альберт Ахметов
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