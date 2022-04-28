В Генпрокуратуре назвали компании, которые нарушают трудовые права казахстанцев

Работодатели повсеместно не принимают мер по обучению, обязательному инструктажу, страхованию и медицинскому осмотру работников (свыше пяти тысяч работников).

Более 6,5 тысячи нарушений выявлено в сфере противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Это неисправные пожарные сигнализации и вентиляции, незащищенные электрощиты, отсутствие гидрантов и огнетушителей.

Среди нарушителей трудовых прав граждан – «Казцинк», «Казхром», «Казфосфат», «Аралтуз», «Казахмыс» и «Озенмунайгаз».

Положение в сфере охраны труда усугубляют также противозаконные действия отдельных работодателей, которые скрывают травматизм и гибель работников на производстве. Проверкой выявлено свыше 40 таких случаев.

Начальник Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов

В целом, по итогам проверки внесено 69 актов надзора, к административной ответственности привлечено 226 лиц.

По актам прокуроров 30 тыс. рабочих установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. Вопрос находится на контроле Генерального прокурора.