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Законодательство РК
12:56 28.04.2022

В Генпрокуратуре назвали компании, которые нарушают трудовые права казахстанцев

генпрокуратура Фото: Zakon.kz
Прокуроры проверили 49 крупных предприятий. Было установлено более двух тысяч фактов, когда работников не обеспечивали средствами защиты и питанием, передает Zakon.kz.

Работодатели повсеместно не принимают мер по обучению, обязательному инструктажу, страхованию и медицинскому осмотру работников (свыше пяти тысяч работников).

Более 6,5 тысячи нарушений выявлено в сфере противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Это неисправные пожарные сигнализации и вентиляции, незащищенные электрощиты, отсутствие гидрантов и огнетушителей.

Среди нарушителей трудовых прав граждан – «Казцинк», «Казхром», «Казфосфат», «Аралтуз», «Казахмыс» и «Озенмунайгаз».

Положение в сфере охраны труда усугубляют также противозаконные действия отдельных работодателей, которые скрывают травматизм и гибель работников на производстве. Проверкой выявлено свыше 40 таких случаев.
Начальник Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов

В целом, по итогам проверки внесено 69 актов надзора, к административной ответственности привлечено 226 лиц.

По актам прокуроров 30 тыс. рабочих установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. Вопрос находится на контроле Генерального прокурора.

Ирина Лукичева
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