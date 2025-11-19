Трудовые права пересмотрят в Казахстане

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что предлагаемый законопроект – важный шаг в защиту прав работников.

"В трудовом законодательстве остается много пробелов, которые не обеспечивают работникам полной защиты. Именно для устранения этих недостатков мы подготовили новые поправки. Остановлюсь на основных. Первое. Проблема гражданско-правовых договоров. В чем суть? Многие работодатели, чтобы сэкономить средства и уйти от социальных гарантий, вместо трудового договора заключают договор гражданско-правового характера (ГПХ). Работник подчиняется трудовому распорядку, работает по графику, у него есть руководитель, но на бумаге он "подрядчик", а не "работник", – озвучил Аймагамбетов.

По его словам, это опасно, потому что работник по ГПХ лишается социальных гарантий, таких как ежегодный и декретный отпуск, не перечисляются пенсионные взносы и отсутствует медстрахование.

"Теперь мы ставим этому четкий барьер. Если в отношениях есть хотя бы один признак трудового договора, заключать ГПХ будет запрещено. В результате десятки тысяч людей получат полноценные социальные гарантии. Также есть разрыв в зарплатах между сотрудниками, работающими на одной должности. Не должно быть такой ситуации, когда на одном предприятии работники на одинаковых должностях с одинаковыми обязанностями получают зарплаты, различающиеся в несколько раз. Однако действующее законодательство это не регулирует – поэтому такие несправедливости встречаются часто", – дополнил депутат.

В пример он привел существующую проблему разницы в оплате труда между иностранными и местными специалистами при одинаковой работе и требованиях.

"Мы предлагаем закрепить в коллективном договоре норму об обязательном определении соотношения между минимальной и максимальной зарплатой внутри одной должности. Это необходимо для справедливой системы оплаты труда. Третье – защита интересов работника при трудовых спорах. Сейчас, если на производстве происходит несчастный случай, комиссию по расследованию создает и возглавляет сам работодатель. Поэтому расследование часто бывает субъективным, а работник или его семья не получают справедливости. Чтобы сделать процесс объективным, мы предлагаем включать в комиссию независимых участников – медиаторов, а также даем возможность присутствия родственников или адвоката пострадавшего. Если расследование проходит открыто и с участием нескольких сторон, оно будет справедливее, а голос работника – услышан", – указал мажилисмен.

Он подчеркнул, что четвертым пунктом предлагается определить степени тяжести производственной травмы.

"Как врачи определяют тяжесть травмы? Удивительно, но до сих пор они используют методические рекомендации 1994 года – устаревший документ, который не является ни законом, ни нормативным актом. В чем проблема? Нет четкого единого стандарта. Одну и ту же травму в одном городе могут признать "тяжелой", а в другом – "легкой". Между тем размер компенсации напрямую зависит от медицинского заключения. Как решаем? Мы устраняем этот пробел. Министерству здравоохранения будет поручено утвердить единые правила определения тяжести производственных травм. В странах вроде Франции и Канады это давно стандартизировано. В итоге станет меньше споров. Каждый работник сможет получить справедливую компенсацию за свою травму", – озвучил Аймагамбетов.

С его слов, пятое – проблема перекладывания всей вины на работника.

"Нужно признать, что сегодня комиссия при расследовании часто старается переложить основную вину на самого работника: "Сам виноват, нарушил технику безопасности", и в итоге 50-70% ответственности записывают на пострадавшего. Это приводит к тому, что работник, потерявший здоровье, лишается части причитающейся компенсации. Мы предлагаем следующее: даже если установлена грубая неосторожность работника, его ответственность не может превышать 25%. Эта норма – защита пострадавшего. Она также стимулирует работодателей не уходить от ответственности и обеспечивать безопасные условия труда", – озвучил Аймагамбетов.

Он также подчеркнул, что в законопроекте есть и другие важные социальные нормы – например, защищаются трудовые права отцов.

"В действующей системе, если безработная мать сидит дома с ребенком до трех лет, этот период засчитывается ей в трудовой стаж. Но для отцов такой нормы нет. Мы предлагаем устранить это неравенство. Если уход за ребенком берет на себя отец, этот период также будет включен в его стаж. Это не только социальная справедливость, но и шаг к равноправию семейных ролей и ответственности. В заключение: каждая предлагаемая нами норма – это не просто поправка в закон. Это большой шаг к справедливости", – сказал депутат.

Ранее мы писали, чем трудовой договор отличается от ГПХ.