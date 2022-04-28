13:15 28.04.2022
Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, стоит ли казахстанцам ждать новой волны коронавирусной инфекции летом или осенью, передает корреспондент Zakon.kz.
Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что расслабляться еще рано, поскольку многое зависит от самих граждан. В Казахстане удалось добиться 50% коллективного иммунитета, и сейчас его необходимо поддерживать и дальше.
Нам необходимо сохранить уровень коллективного иммунитета, а для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет развиваться коронавирусная инфекция сейчас, никто не скажет, потому что есть два сценария. При первом сценарии вирус продолжает мутировать, что мы и видим. Если говорить про «омикрон-штамм» и его разновидности, то свойства вируса и его патогенность снижаются, ну а то, что вирус продолжает мутировать, – это не очень хорошо, потому что это не дает нам возможность сказать: все, мы с вирусом покончили. Айжан Есмагамбетова
Айжан Есмагамбетова уточнила, что о пандемии коронавирусной инфекции впервые заявили в ВОЗ и пока организация не говорит об окончательной победе над инфекцией.
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