Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что расслабляться еще рано, поскольку многое зависит от самих граждан. В Казахстане удалось добиться 50% коллективного иммунитета, и сейчас его необходимо поддерживать и дальше.

Нам необходимо сохранить уровень коллективного иммунитета, а для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет развиваться коронавирусная инфекция сейчас, никто не скажет, потому что есть два сценария. При первом сценарии вирус продолжает мутировать, что мы и видим. Если говорить про «омикрон-штамм» и его разновидности, то свойства вируса и его патогенность снижаются, ну а то, что вирус продолжает мутировать, – это не очень хорошо, потому что это не дает нам возможность сказать: все, мы с вирусом покончили. Айжан Есмагамбетова

Айжан Есмагамбетова уточнила, что о пандемии коронавирусной инфекции впервые заявили в ВОЗ и пока организация не говорит об окончательной победе над инфекцией.