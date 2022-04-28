Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:15 28.04.2022

Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава

коронавирус, пандемия Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, стоит ли казахстанцам ждать новой волны коронавирусной инфекции летом или осенью, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что расслабляться еще рано, поскольку многое зависит от самих граждан. В Казахстане удалось добиться 50% коллективного иммунитета, и сейчас его необходимо поддерживать и дальше.

Нам необходимо сохранить уровень коллективного иммунитета, а для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет развиваться коронавирусная инфекция сейчас, никто не скажет, потому что есть два сценария. При первом сценарии вирус продолжает мутировать, что мы и видим. Если говорить про «омикрон-штамм» и его разновидности, то свойства вируса и его патогенность снижаются, ну а то, что вирус продолжает мутировать, – это не очень хорошо, потому что это не дает нам возможность сказать: все, мы с вирусом покончили. Айжан Есмагамбетова

Айжан Есмагамбетова уточнила, что о пандемии коронавирусной инфекции впервые заявили в ВОЗ и пока организация не говорит об окончательной победе над инфекцией.

Новость по теме

Минздрав РК не планирует новый закуп вакцин от коронавируса

Тамила Языкова
Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК
27.04.2022
Ситуация в Украине: Россия прекращает поставки газа, Еврокомиссия обещает новые санкции
27.04.2022
Назначен новый советник президента Казахстана
27.04.2022
На рынке «Алтын Орда» устанавливают монопольно высокие цены – АЗРК
27.04.2022
Доллар подешевел на торгах, а рубль – подорожал
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все