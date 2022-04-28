13:27 28.04.2022
ДТП с перевертышем произошло в Алматы – погиб водитель
Фото: Zakon.kz
В Алматы на пр. аль-Фараби произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель перевернувшегося автомобиля, передает Zakon.kz.
Об аварии сообщили очевидцы происшествия.
На пр. аль-Фараби, не доезжая ул. Ходжанова, произошла авария. Перевернулся автомобиль Nissan (предположительно Sunny). Водитель скончался, – написали они в редакцию.
Фото: Zakon.kz
Также фотографии и видео с места появились в соцсетях.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где подтвердили, что ДТП со смертельным исходом произошло в Бостандыкском районе Алматы.
По словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, водитель автомашины Nissan следовал по пр. аль-Фараби в западном направлении (на уровне ул. Ходжанова) и допустил столкновение с попутным транспортом, в результате чего опрокинулся.
За рулем находился мужчина 1951 г.р. - он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. Начато досудебное расследование, назначены будут экспертизы.Олжас Шарипов