ДТП с перевертышем произошло в Алматы – погиб водитель

Об аварии сообщили очевидцы происшествия.

На пр. аль-Фараби, не доезжая ул. Ходжанова, произошла авария. Перевернулся автомобиль Nissan (предположительно Sunny). Водитель скончался, – написали они в редакцию.

Фото: Zakon.kz

Также фотографии и видео с места появились в соцсетях.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где подтвердили, что ДТП со смертельным исходом произошло в Бостандыкском районе Алматы.

По словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, водитель автомашины Nissan следовал по пр. аль-Фараби в западном направлении (на уровне ул. Ходжанова) и допустил столкновение с попутным транспортом, в результате чего опрокинулся.