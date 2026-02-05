"Остановилось сердце": массовое ДТП произошло на крупном проспекте в Алматы
Как передает корреспондент с места происшествия, 5 легковушек и автобус столкнулись на пр. аль-Фараби при движении в западном направлении, за мечетью Нур-Мубарак, не доезжая ул. Ходжанова.
Фото: Zakon.kz
По предварительной информации, у водителя такси марки BYD остановилось сердце, после чего неуправляемый автомобиль столкнулся с Ford Focus, Chevrolet Monza, Subaru Impreza, Volkswagen Golf и автобусом городского маршрута №127. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя такси.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, первым под удар попал Ford. Удар был очень сильный, потому что авто улетело в сторону мечети – перепрыгнув через бордюр и арык, транспортное средство приземлилось на тротуаре.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Следующим по касательной BYD задел Chevrolet, который после столкновения остановился на заезде в мечеть.
Фото: Zakon.kz
Затем произошло столкновение с Subaru, удар по которому пришелся на заднюю часть.
Фото: Zakon.kz
Дальше по касательной был задет Volkswagen.
Фото: Zakon.kz
После BYD столкнулся с автобусом и остановился у остановки. Благодаря высокому бордюру автомобиль не залетел на остановку, где были люди.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Точное количество пострадавших пока неизвестно, так как на место приехало много карет скорой помощи.
На месте ждут дознавателя, которому вместе с сотрудниками полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Отметим, что остановку после массового ДТП оцепили. Теперь люди ждут общественный транспорт вдоль дороги. Также из-за аварии образовалась пробка от ВОАД.
За комментарием мы обратились в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматы, где нам сообщили следующее:
"ДТП произошло сегодня в 11:30 в Бостандыкском районе. Водитель автомашины марки BYD 1975 г. р., следуя по пр. аль-Фараби в западном направлении, ввиду резкого ухудшения здоровья допустил столкновение с 5 автотранспортами, которые следовали попутно. Это автомашины Chevrolet, Ford, Subaru, Volkswagen и (автобус. – Прим. ред.) Yutong. По предварительным данным, мужчине стало плохо. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Констатирована смерть. Другие обстоятельства устанавливаются".
Позднее в полиции добавили, что пострадавших в результате аварии нет.
