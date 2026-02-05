#Казахстан в сравнении
Происшествия

"Остановилось сердце": массовое ДТП произошло на крупном проспекте в Алматы

Алматы, проспект, авария, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 14:18 Фото: Zakon.kz
В Алматы на одном из самых крупных проспектов – аль-Фараби – произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса и 5 легковых авто, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент с места происшествия, 5 легковушек и автобус столкнулись на пр. аль-Фараби при движении в западном направлении, за мечетью Нур-Мубарак, не доезжая ул. Ходжанова.

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, у водителя такси марки BYD остановилось сердце, после чего неуправляемый автомобиль столкнулся с Ford Focus, Chevrolet Monza, Subaru Impreza, Volkswagen Golf и автобусом городского маршрута №127. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя такси.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, первым под удар попал Ford. Удар был очень сильный, потому что авто улетело в сторону мечети – перепрыгнув через бордюр и арык, транспортное средство приземлилось на тротуаре.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Следующим по касательной BYD задел Chevrolet, который после столкновения остановился на заезде в мечеть.

Фото: Zakon.kz

Затем произошло столкновение с Subaru, удар по которому пришелся на заднюю часть.

Фото: Zakon.kz

Дальше по касательной был задет Volkswagen.

Фото: Zakon.kz

После BYD столкнулся с автобусом и остановился у остановки. Благодаря высокому бордюру автомобиль не залетел на остановку, где были люди.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Точное количество пострадавших пока неизвестно, так как на место приехало много карет скорой помощи.

На месте ждут дознавателя, которому вместе с сотрудниками полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Отметим, что остановку после массового ДТП оцепили. Теперь люди ждут общественный транспорт вдоль дороги. Также из-за аварии образовалась пробка от ВОАД.

За комментарием мы обратились в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматы, где нам сообщили следующее:

"ДТП произошло сегодня в 11:30 в Бостандыкском районе. Водитель автомашины марки BYD 1975 г. р., следуя по пр. аль-Фараби в западном направлении, ввиду резкого ухудшения здоровья допустил столкновение с 5 автотранспортами, которые следовали попутно. Это автомашины Chevrolet, Ford, Subaru, Volkswagen и (автобус. – Прим. ред.) Yutong. По предварительным данным, мужчине стало плохо. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Констатирована смерть. Другие обстоятельства устанавливаются".

Позднее в полиции добавили, что пострадавших в результате аварии нет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
