Индонезия запретила экспорт пальмового масла
Мы делаем это для того, чтобы обеспечить изобилие растительного масла для приготовления пищи на внутреннем рынке Индонезии.Президент Республики Индонезия Джоко Видодо
Запрет на экспорт растительного масла относится прежде всего к производимому в Индонезии пальмовому маслу, сверхнормативный экспорт которого привел в первом и втором кварталах этого года к дефициту пальмового масла на внутреннем рынке и резкому росту цен на этот продукт повседневного потребления, пишет 1prime.ru.
В марте и апреле правительство предпринимало попытки контролировать цены на растительное масло, рост которых вызвал в ряде городов Индонезии уличные демонстрации и беспорядки, однако эта мера не принесла полного успеха.
Генеральная прокуратура Индонезии начала уголовное расследование по подозрению в незаконной выдаче лицензий на экспорт пальмового масла в январе — марте 2022 года в отношении главы департамента внешней торговли Министерства торговли страны и троих руководителей предприятий, осуществляющих экспорт пальмового масла.